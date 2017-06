Toidud, mida seostatakse parema ajutööga

Harvard Health Publications edastab, et ajutööks on hädavajalikud omega-3 rasvhapped, B-vitamiinid ja antioksüdandid. Koos tervisliku toitumisega peaksid need ained parandama ajutööd, mis omakorda on seotud terve keha normaalse funktsioneerimisega.

Rohelised juurviljad, eriti spinat, kapsas, brokoli ja lehtkapsas, on ajutööle väga kasulikud.

Rasvane kala. seda peaks sööma vähemalt kaks korda nädalas. Eelistada võiks lõhe, tunnikala või turska. Kui sa ei ole kalasõber, siis võiks võtta omega-3 toidulisandeid ja söö rohkem avokaadosid ja pähkleid.

Marjad. 2012. aastal tehtud uuringus leiti, et naised, kes sõid igal nädalal tassitäis või rohkem maasikaid ja mustikaid vähendasid mälu kahanemist kahe ja poole aasta võrra.

Tee ja kohv. Tuleb välja, et hommikukohv annab sulle lisaks kohesele energiale ka midagi rohkemat. 2014. aastal uuriti, kuidas mõjutab kofeiini tarbimine vaimset võimekust ja leiti, et need, kes joovad kohvi rohkem, neil olid ka paremad tulemused.