Uskumatu nimekiri: toidud, mis aitavad sul konkurente võita!

Täna purustame müüdi, et sellise väikese eelise annavad vaid toidulisandid, tõhusat abi saad ka otse poe toidulettidelt.

#1: Mandlid

Mandlid on teada-tuntud oma kõrge toitainete sisalduse ja tervist parandavate omaduste poolest. Vähem teatakse, et mandlid aitavad parandada sinu kehalist võimekust nii trennis kui ka võistlustel. Neis on hulgaliselt sooritusvõimet parandavaid toitaineid- E-vitamiini, magneesiumi, vaske, fosforit, arginiini ning oomega-6 rasvhappeid.

Mida teadus ütleb? Üks professionaalsete ratturite peal tehtud uuring leidis, et poole tassitäie mandlite lisamine nende dieedile parandas nende tulemusi ning vähendas oksüdatiivset stressi (olukord, mis võib kaasa tuua terve rea tervisehädasid).

#2: Kohv

Kohvis leiduv kofeiin on üks efektiivsemaid «turgutajaid» trennis.

Uuringud on näidanud, et kofeiin võib parandada sooritust 5-10 protsendi võrra. Võib küll tunduda vähe, ent tegelikult loeb tipus iga pisiasi.

Kofeiin stimuleerib kesknärvisüsteemi, läbi mille suureneb keha jõud ja võimsus. Kofeiin surub alla ka valutunnet ning tuhmistab aju väsimusesignaali. Teisisõnu aitab see edasi lükata väsimuse teket. Põnev on ka fakt, et kohvi joomine aitab vähendada treeningujärgse lihasvalu tugevust.

Mida teadus ütleb? Uuringuid selles vallas on tehtud palju. Üks uuring leidis, et grupp mehi suutis pärast kohvi joomist teha kükke suurema raskusega kui mehed, kes said lihtsalt «petukapsleid», teine uuring aitas kohvi tarbimine enne trenni hüpata kõrgemale ning joosta kiiremini.

#3: Mustikad

Mustikatel on ohtralt tervist parandavaid omadusi, alustades südame kaitsmisest, lõpetades dementsuse tekke vältimisega. Samas on mustikatel täiesti olemas ka võime parandada sinu sportlikku sooritust.

Mustikates olevad antioksüdandid aitavad intensiivse vastupidavustreeningu korral vähendada ka eespool mainitud oksüdatiivset stressi. Lisaks vähendavad nad treeningujärgselt tekkivat lihasvalu ning hoiavad sind pingutades energilisena.

Mida teadus ütleb? Üks uuring leidis, et mustikate tarbimine aitab hoida veresuhkrutaset stabiilsena, mistõttu sportlased lihtsalt jõudsid rohkem pingutada.

#4: Peet

Peet on tegelikult juba ammu kuulus oma vastupidavust parandavate omaduste pärast.

Nimelt on peedis nitraadid, mis suurendavad verevoolu lihastesse. Mida rohkem verd lihastesse pumbatakse, seda enam paraneb energia tootmine ja seda vastupidavam sa oled. Peedis on ka palju antioksüdante, mis aitavad vähendada põletikke ja eemaldada kehast mürkaineid.

Mida teadus ütleb? Uuringuid on peedi kasulikkusega seoses tehtud nii vastupidavus- kui ka jõualadel. Kusjuures peedi söömine näib parandavat sooritust mõlemal alal. Teadus viitab, et nitraate sisaldavaid peete võiks süüa kuskil tunnike enne pingutust.

Need neli toiduainet võivad anda sulle konkurentide ees selge eelise. Proovi järele ja anna teada, kuidas mõjusid.

Lisaks neile toiduainetele tõstaks esile veel mõned toiduained, mis võivad samuti sinu sporditegemist toetada.

Lõhe

Lõhes leiduvad EPA ja DHA rasvhapped aitavad võidelda põletikega. Samuti on lõhes ohtralt valke, mis pakuvad lihastele taastumiseks kõik vajaliku.

Bataadid ehk maguskartulid

Bataadid on maailma kõige kõrgema keskmise eluaega Okinawa saarerahva põhiline söök. Need varustavad sind tervislike süsivesikute, terve rea toitainete ning põletikke vähendavate antioksüdantidega.

Vaata tervislike friikartulite retsepti siit.

Tume šokolaad

Tume šokolaad (mida kõrgem kakaosisaldus, seda parem) on täis antioksüdante, mis parandavad verevarustust ning aitavad samuti vähendada oksüdatiivset stressi. Aga pane tähele, liigne šokolaaditarbimine päädib üldjuhul laienenud vööümbermõõduga.

Äädikas

Äädikas aitab kehal paremini ja efektiivsemalt töödelda süsivesikuid ja rasvu. Kusjuures tilk äädikat aitab pärast süsivesikute söömist stabiliseerida sinu veresuhkrutaset.