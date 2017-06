Mis reedab päriselt aeglase ainevahetuse?

Kahekümnendates võid märgata, et mõni sõber võib iga päev hilisõhtuti näksida ilma, et see teda kuidagi mõjutaks. Samal ajal hakkavad aga teised oma suutäisi lugema ja otsivad meeleheitlikult võimalusi, kuidas ainevahetus kiirendada, et kaal ei tõuseks, kirjutab Spoon University.

Ainevahetuse all peetakse silmas organismis toimuvaid sünteesi- ja lagundamisprotsesse ehk kõige söödava ja joodava energiaks muutmist. Seda mõjutavad nii vanus, sugu kui kehakaal, aga mitte ainult. Näiteks on naistel üldiselt aeglasem ainevahetus kui meestel ja nii ei ole mõtet võrrelda keskealise naise ainevahetust teismelise poisiga. Sellegipoolest ei ole ainevahetuse erinevused väga suured.

Need, kelle ainevahetust võib tõesti pidada aeglaseks, kogevad teatud sümptomeid. Kõige olulisemad neist on madal või võimendatud kilpnäärme aktiivsus, kuivad juuksed või nahk, tähelepanuraskused ja pidev külmatunne.

Aeglase ainevahetuse korral võib ette tulla ka väga aeglast kaalulangust või kiiret kaalutõusu. Selle põhjused võivad peituda geenides või terviseprobleemides. Tegelikult esineb aga aeglast ainevahetust väga harva.

Kui soovid oma ainevahetusele vunki juurde anda, piisab sellest, kui muudad oma elustiili aktiivsemaks. Isegi kõigest pooletunnine jalutuskäik annab tervisele palju juurde. Lisaks saab ainevahetust kiirendada teatud toite süües. Näiteks tuleb kasuks, kui jood kohvi, piisavalt vett ja rohelist teed ning sööd rohkem valke ning maitsestad oma toitu tšillipipraga.

Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole tervel inimesel mõtet süüdistada selles ainevahetust, kui ta vahel veidi juurde võtab. Kehakaalu tõusu taga on tavaliselt siiski liiga suured portsjonid ja füüsilise aktiivsuse puudus, ravimid või unepuudus. Kae keskmisest aeglasema ainevahetuse korral saab edukalt kaalu langetada, kui toituda tervislikult.