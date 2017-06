Väiksed nipid, kuidas saada tund aega rohkem magada

Aol.com edastab, et need nipid peaksid aitama sul muuta oma magamisharjumusi nii, et sa kokkuvõttes saad kauem magada, oled puhanud ja tervem.

See on täiesti arusaadav, et sa ei suuda uinuda, kui sa ketrad peas kõiki neid mõtteid, mida sa peaksid järgmisel päeval tegema. Selle asemel soovitatakse lugeda raamatut. Lisaks veel mine pesema või tee midagi füüsilist, mis ei nõuaks sinult palju vaimset energiat.

Ära mine telefoni! See on kõige raskem osa, aga katsu endale see sisse harjutada, et pärast õhtusööki teed viimased kõned, saadad viimased meilid ja vaatad veel viimast korda sotsiaalmeediasse. See järel on kõik ja võid minna hambaid pesema.

Magamise ja alkoholi joomise vahele peaks jääma vähemalt tund aega, et sa saaksid korralikult välja puhata ja võimalusel väldi õhtusöögi ajal vürtsikaid ning rasvaseid toite.

Viimane asi on see, et hommikul katsu tõusta esimese äratuskella peale, sest ärkamise edasilükkamine teeb sind unisemaks ja ärkamise raskemaks.

Unemüsteerium lahendatud!