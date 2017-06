Kuidas lisada suhtesse spontaansust?

See on normaalne, et pikalt suhtes olnud paaride jaoks muutub romantika ühel hetkel teisejärguliseks ja justkui miski ei suuda sind enam teie suhte juures üllatada. Samas on ettearvamatus põnev ja spontaansus lisab suhtesse vürtsi, mida pikaajaline kooselu väga vajab. Cosmopolitan jagab, kuidas seda teha.

Planeeri üllatusreis. See on kindel viis, kuidas suhtesse midagi uut tuua. Minge kuskile, kus te varem käinud ei ole. Koos uute asjade avastamine lähendab inimesi ja tekitab romantilist tunnet, mida te kogesite ka suhte alguses. Või juhuslik lühipuhkus kuskil lähedal. Te ei pea minema kaugele. Minge kas või üheks ööks kodust välja ja ööbige lähedal asuvas hotellist. Ka see on variant, et teha midagi teistmoodi ja nautida koos kvaliteetaega. Haarake härjal sarvist ja seksige suvalisel ajal. Unustage kõik graafikud ja harjumused. Mida spontaansem seks, seda kuumem see on. Voodielu võib muutuda väga igavaks, kui sa tead täpselt, mis saama hakkab ja millal. Proovige midagi uut. Järgmine kord, kui te planeerite oma kohtingut, siis tehke midagi muud peale tavapärase õhtusöögi või kino. See on hea viis, kuidas endale meelde tuletada, mis on koos hea ja miks see suhe on sulle oluline. Näita välja, et sa hoolid sellest suhtest nii palju, et oled valmis selle nimel vaeva nägema. Minge koos trenni. Ei, mitte ainult jõusaali, vaid proovige koos mõnda rühmatrenni. See on hea viis, kuidas koos lõbusat aega veeta ja see jääb teile kindlasti kauaks meelde. Võib-olla peate isegi kordama. Murdke reegleid. Aja jooksul kujuneb tavaliselt välja, kes viib prügikasti tühjaks ja kes peseb nõusid, aga mis oleks, kui te seda natukene muudaksite. Tehke asju vastupidi ja vaadake, mis siis juhtuma hakkab. Hakka rohkem kuulama. Vahel piisab ainult sellest, kui me investeerimine natukene rohkem aega ja tähelepanu oma kaaslasesse. Kuula, mis on tema tõelised soovid ja vajadused. Võib-olla leiad viisi, kuidas ta päeva paremaks muuta. Tee talle lihtsalt üks väike kingitus. Kellele ei meeldiks kingitusi saada? Eriti siis, kui sa oled tööl ja sulle saadetakse juhuslikult lilli või soojad saiakesed või muud sarnast. Samamoodi meeldib see su partnerile. Sa võid talle midagi head saata või hommikul salaja kotti panna. See on spontaanne ja teeb tuju heaks. Rääkige omavahel spontaansusest. See võib tunduda vastuoluline, sest see justkui võtab kogu üllatusmomendi ära, aga sellest rääkimine on tegelikult hea idee. Anna talle teada, kui väga sa temaga koosolemist naudid ja äkki on temal lahedaid ideid, millega teie suhet värskendada. Te võite ka koos midagi välja mõelda.