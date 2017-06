Uuring: kaks naist kolmest ei jõua vahekorras orgasmini

Eelmisel aastal korraldati laiapõhjaline uuring seksuaalselt aktiivsete täiskasvanute seas, et saada vastust küsimusele, kas mehed ja naised jõuavad orgasmini võrdselt. Naised tunnistasid, et igas vahekorras nad haripunkti ei jõua, kuid 95 protsendil juhtudest märkisid rahulolu orgasmi kogemise sagedusega.

Lingami- ja yoni-massaaži koolitaja Epp Kärsin nõustub nende protsentidega: «Heas tervislikus ja vaimses toonuses olevad mehed jõuavad 90-95 protsendil vahekordadest seksuaalse rahulduseni.»

Peamiseks murekohaks, miks naised vahekorras orgasmini ei jõua, näitas uuring vastuseks stressi. Õrnem sugupool mõtleb peaasjalikult partnerile rahulduse tagamisest, mis omakorda tekitab pingeid. Uuringus osalenud naistest märkis lausa 93 protsenti, et nende jaoks on vahekorras olulisim mehele rahulduse pakkumine. Samal ajal vaid 36 protsenti meestest märkis, et mõtleb naisele naudingu tagamisest.

Uuringust ilmes, et 94 protsenti naistest jõuab orgasmini läbi kliitori stimulatsiooni. Kuigi enamus osalenutest märkis, et neile meeldib oma partneriga eksperimenteerida, siis vaid kolmandik tõdes, et on proovinud kliitorit stimuleerivat geeli.

Nii mõnegi naise jaoks võib orgasmi saavutamine olla keeruline – põhjuseid selleks võib olla mitmeid, nii füüsilisi (alkoholi liigtarvitamine, suitsetamine, antidepressantide kasutamine) ja psühholoogilisi (pinge ja stress).

Paraku ilmnes Durexi uuringust, et paaridel on siiski keeruline jagada omavahel magamistoas olevaid murekohti. Rohkem kui pooled küsitletutest märkisid, et ebaküllasest seksist on ebamugav oma partneriga vestelda.

Epp Kärsin teab, et seksist ja naudingutest rääkimine on endiselt paljudele paaridele tabuteema. «Kuigi näiliselt ollakse rahul ja vaikimisi lepitakse olukorraga, siis tegelikult on selline vaikiv leplikkus ääretult vale lähenemine. Ühel hetkel on pinged seksuaalsest rahulolematusest kasvanud üle pea ja vaimne ning füüsiline tasakaal on häiritud. Omakorda saavad vaikimisest alguse paljud teised suhteprobleemid,» märgib Kärsin, et neile teemadele tuleb üldise teadlikkuse kasvatamise nimel tähelepanu pöörata.

«Hea seks on paarisuhte vundament ja kui seal on kõik hästi, siis lendate läbi elu tervelt ning õnnelikult,» ütleb Epp Kärsin, avaldades lootust, et naistele ülima naudigu pakkumise teemadel kõnelemine leiab avalikkuses julgemat kõlapinda.

Uuring viidi läbi 2016 aastal Ühendkuningriikides Briti uuringufirma Ginger Comms poolt. Uuringus osales 1500 seksuaalselt aktiivset täiskasvanut vanuses 16-64 ja küsitluse tellis kondoomifirma Durex.