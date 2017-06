Mehed räägivad: miks ma tahtsin lahutada

Kuus meest, kes on naiselt lahutust palunud, jagavad Women's Healthis, kuidas nad seda tegid, mis sellele järgnes ja kuidas neil nüüd läheb. Teie ees on nende lood.

Grant J: «Ükski lahutus ei ole kerge, aga minu oma oli eriti raske, sest meil on kaks last. Kui sul on lapsed, siis sa ei mõtle kunagi, et mingist hetkest sa ei kasvata neid enam koos oma naisega. Paraku olime kakelnud juba liialt palju, et vanaviisi jätkata. Pärast kuid kestnud nõustamises käimist, millest polnud mingit abi, läksime naisega lahku. Sellele järgnes peagi lahutus, mis möödus sõbralikult. Ma olin eelnevalt olnud pikka aega lootusrikas, aga lõpuks kaotasin lootuse, et asjad võiksid paremaks minna.»

Alex Y: «Me oleme olnud lahutatud mõnda aega. Lahutasime peamiselt seetõttu, et kasvasime lahku pärast 14 aastat kestnud suhet. Me olime koos alates ülikooli esimesest aastast, paraku inimesed muutuvad kahekümnendates ja kolmekümnendates eluaastates palju. Ma küsisin lahutust kuu pärast seda, kui ta tunnistas mulle, et meie lahus oldud ajal käis ta teise mehega kohtingutel. Me mõlemad nutsime palju. See oli mu elu üks halvemaid päevi, aga see oli ainuõige otsus. Palju aastaid hiljemgi olen sunnitud endale seda mõnikord meenutama.»

Bryant P: «Minu eksnaisel oli suhe kolleegiga. Ma tahtsin, et meie abielust saaks veel asja ja võiksime kõigele vaatamata koos edasi liikuda, aga ma lihtsalt ei suutnud. See vahejuhtum oleks alatiseks mind kummitama jäänud, hoolimata sellest, et ta tunnistas petmise üles ja kahetses seda südamest. Ühel hommikul voodis olles ma küsisin lahutust. Me jagasime oma asjad ära ja kolisime mõlemad sealt korterist välja.»

Adam X: «Minu naisel olid probleemid vaimse tervisega juba aastaid enne meie kohtumist, aga ma olin enam kui valmis teda aitama, hoolimata sellest, et ma ei suutnud kunagi tema tundeid täielikult mõista. Pärast viit aastat abielu, keeldus ta vajalikust abist ning hakkas alkoholi kuritarvitama. Ma jäin ta kõrvale veel aastaks, aga ta keeldus tegemast midagi, mis aitaks tal sellest välja tulla. Ühel nädalavahetuse pärastlõunal, pärast seda kui ta oli minu kohta mitmeid kohutavaid asju öelnud, palusin ma lahutust. Ma tahtsin, et meie suhtest saaks asja, sest ma armastasin teda, siiani armastan. Ma ei tahtnud olla see mees, kes annab alla ajal, kui teine pool on haige, aga kõikidel inimestel on omad piirid. Positiivne on see, et praeguseks on ta kaine ja saab vajalikku ravi.»

Corey P: «Ma ei tea, kuidas seda selgitada kellelegi, kes pole seda kogenud, aga on võimalik, et kahe inimese vahelised tunded lihtsalt haihtuvad, ilma igasuguse põhjuseta. Midagi juhtus minu ja mu eksiga, ma lihtsalt ei armastanud teda enam. Me ei rääkinud, me ei olnud intiimsed, me lihtsalt eksisteerisime koos. Olime mõlemad kaotanud selle armastuse tunde. Meil on poeg ja seetõttu tahtsime, et suhtest saaks veel asja, aga samas teadsime, et me ei taha olla üks nendest paaridest, kes jäid kokku ainult laste pärast. Ma küsisin lahutust pärast seda, kui olime naasnud puhkuselt, mis oli meie viimaseks pingutuseks suhte päästmise nimel, aga sellestki polnud paraku abi. Meil ei olnud kole lahutus. Oleme siiani sõbrad ning ma arvan, et teeme head tööd meie ühise lapse kasvatamisel.»

Kevin H: «Ma olen täielik tolvan, sest ma petsin oma naist. Ma armusin teise naisesse, nii lihtsalt juhtus. Ma tean, et see on kõige hullem tegu, mis sa suhtes üldse teha saad, aga meie vahelt oli midagi juba pikka aega kadunud. Ma ütlesin talle, mis oli juhtunud, ning et ma jätan ta maha. Ta võttis lahutusega enamiku meie varast endale, aga pärast seda, mis ma tegin, oleksin tema olukorras samamoodi käitunud.»