Retseptisoovitus: mureli-banaanijäätis

Vaja läheb:

200 g külmutatud banaanitükke

200 g mureleid

1. Võta banaan külmikust välja ja lase sel mõni minut sulada.

2. Puhasta samal ajal murelid kividest.

3. Pane mõlemad komponendid kaussi ja surista saumikseriga ühtlaseks jäätiseks.

4. Söö kohe!

NB! Banaanide külmutamiseks lõika neist 1-2 cm paksused viilud, külmuta need ühe kihina ning säilitamiseks kalla need karpi või kotti kokku - nii on neid sealt hea järjest võtta ja lisada smuutidesse või kasutada sellesama jäätise tegemiseks. See on ka hea viis üliküpsete banaanide ära kasutamiseks.