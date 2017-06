Galerii: Lottemaa avas pidulikult hooaja

Lottemaa kogupere teemapargi asutaja Rein Malsub märkis tänasel avamisel, et Lottemaad on alates selle avamisest 2014. aastal külastanud rohkem kui 220 000 inimest. «Käesoleva hooaja lõpuks loodame, et meie külastajate arv kasvab üle 300 000,» rääkis Malsub tänavusest prognoosist.

Selleaastast ennustust kinnitab müügistatistika. Alates käesoleva aasta algusest on soetatud eelmüügi pileteid Leiutajateküla uudistamiseks kümme korda rohkem kui möödunud aasta sama perioodi jooksul. «Lottemaa on lisaks Eestile saavutamas üha suuremat populaarsust ka välisturistide seas. Eriti ilmekalt näitab seda Lätist saabuvate külastajate üha kasvav arvukus teemapargis,» selgitas Malsub. Tema sõnul jõuab Lottemaale aasta-aastalt üha rohkem rahvast nii Soomest kui kaugemaltki.

Leiutajateküla programmijuht Hana Kivi lisas, et võõrsilt saabunud külalised saavad näiteks jäneste maja planetaariumis suisa viies erinevas keeles osa kosmose saladuste kuulde- ja vaatemängust. Kosmose saladusi kuuleb eesti, soome, vene, inglise ja läti keeles. Samuti on võimalik iga ilmaga kaasa elada Lätimaal Riia linnas sündinud kärbseneiu Ruta lugudele ning külalisi abistavad kogu Lottemaal läti keelt valdavad putukad.

Malsubi sõnul on Lottemaa käesoleva hooaja oluliseks märksõnaks sealsete asukate juurte otsimine läbi lugude jutustamise. «Kõikidel tegelaskujudel on külastajatele rääkida uued põnevad lood, mida kutsungi Lottemaale kuulama ja vaatama. Nii saame sel suvel teada, miks ikkagi on sigadele padjad niivõrd südamelähedased, et aina padjasõda mängitakse,» ütles Malsub, kes tõstis uute tegevuste seast esile ka võimalust puhuda hiigelmulle ja õppida judot koos Jaapani mesimummiga. Loomulikult jätkuvad ka varasemast tuttavad tegevused nagu maraton, ühislaulmised ning kärategemise õpitoad.