Lugeja grillinipid: kuumus ja marinaad

Kristiina ütleb, et kõige olulisem on jälgida, et grill oleks alustades kuum – ja liha koduses tomatimarinaadis. «Veel meeldib väga grillida šampinjone juustuga. Üheks grillinipiks kasutan veel lihale mahlasuse lisamiseks grillimise ajal selle õllega ülevalamist.»

Lisaks armastab Kristiina grillresti vahel köögivilju grillida.

Mis on sinu grillinipid? Kirjuta meile ja võida grillikomplekt või kinkekaart!