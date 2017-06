Kiika suvisesse Ärklituppa!

Ärklitoas saadakse inspiratsiooni kodusoojusest ja igapäevastest kaunitest hetkedest, kuhu lisatakse näpuotsatäis maalähedust ja põhjamaist loodust. Eestis valmistatud keraamikal vulisevad tasaselt mustrimängud, mis on põimunud loodusest ja graafikarütmidest. Vitroportselanist valmistatud esemed on eriti tugevad ja vastupidavad, sest graafiline dekoor on ka nõudepesumasinakindel.

Sel suvel on Ärklitoa põlle- ja kleidisatsidel õiemustrid. Lilled on ajast-aega olnud naise elu lahutamatu osa. Ega vist paremini ei saaks ka rõhutada naiselikkust, kui kandes romantilisi kleite ja põllesid, mille hõljuvatel satsidel on õitemeri? Nii üürike kui ongi Eestimaa kevad ja suvi, annab see siiski piisavalt võimalusi endale selga panna kleit ja end veetlevana tunda. Ning satsipõlle kandmine pole üldse seotud heitliku ilmaga! Seda saab kanda aastaringselt ka aksessuaarina rõivaste peal.

/ Merike Tamm

Just armastatud rannakülakese mändide all Võsul saavad põlle- ja kleidisatsideks nii kangajäägid kui ka Ärklitoa kappidesse triivinud leidkangad. Satsid vallatlevad peaasjalikult Eestis kootud linasel kangal, rõivaid ei pea triikima - nad ongi loodud olema romantiliselt muhedad. Praktilised ja mahukad peidutaskud võimaldavad kõike vajalikku mugavalt kaasas kanda.

Lippa läbi Viru rabast ja tule Võsule mõnusat metsa- ja mereõhku hingama, Ärklitoa leiad ranna lähistelt aadressil Eha 1. Kohtumiseni Võsul!