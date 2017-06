Inspireeriv: paar kaotas kahepeale kokku üle 160 kilo

Praeguseks hetkeks on enamik meist oma uusaastalubadustest loobunud, aga mitte see paar. Nemad on sellest juba 18 kuud kinni pidanud.

A post shared by Danny Reed (@dannyreed5) on Jun 7, 2017 at 7:10pm PDT

1. jaanuaril 2016.aastal otsustasid Lexi ja Danny Reid, et nüüd aitab ja on aeg ennast käsile võtta. Nad hakkasid jälgima, mida nad söövad, tegid koos trenni ja mis kõige olulisem - olid üksteisele terve teekonna vältel toeks. Niisiis kokku on nad kaotanud juba üle 160 kilo.

A post shared by Danny Reed (@dannyreed5) on Jun 8, 2017 at 8:13pm PDT

Nende plaan ei olnud lihtne. Nad hakkasid kohe kaloreid lugema, eesmärke seadma ja viis korda nädalas treenima. Ei mingit opertasiooni, toitumisnõustajat, personaaltreenereid, kummalisi jooke või treeningplaane. «Me olime valmis muutuma ja tervislikumat elu elama,» kirjutas Danny Instagramis.

Ka Lexi dokumenteerib oma teekonda sotsiaalmeedias. Naise algkaal oli 220 kilogrammi ja esimene eesmärk oli viis korda nädalas 30 minutit jõusaalis kardiomasinal vastu kaloreid põletada. Sealt edasi tuli juba kodus tervisliku toidu valmistamine ja kalorite lugemine. Ta ütles, et ta armastas ennast ka enna, aga talle meeldib see inimene palju rohkem, kelleks ta on saanud. «Kõik alustavad kuskilt, tee seda täna!» innustab Lexi.

A post shared by Lexiiii ❤ (@fatgirlfedup) on Jun 8, 2017 at 1:44pm PDT

Nad loodavad, et suudavad ka teisi motiveerida tervislikemaid valikuid tegema nad ütlevad, et kõik saavad sellega hakkma, sest isegi nemad ju said, edastab Woman's Day.