Kendall Jenneri ilusate kõhulihaste saladus

Kendall Jenner ütles, et kõhulihased on ta lemmikud. Tavaliselt teeb ta trenni koos oma personaaltreeneri Gunnar Petersoniga. «Päev pärast trenni on isegi valus naerda. Siis ma tean, et tegin harjutusi õigesti,» rääkis Jenner.

Kui sul ei ole võimalust eratreenerit palgata või aega, et oma keskkohta treenida, siis Kendall Jenner pakub ühe lahenduse. «Mõnikord ma vaatan telekat ja mõtlen, et ma peaksin tegema samal ajal istessetõuse. Seejärel tõusen diivanilt ja teengi,» avaldas Jenner oma saladuse. Ja seepärast on ta ka üks Victoria's Secreti inglitest.