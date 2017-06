Ootamatu mure: uus mees annab imelikke lubadusi

«Mitmeid kordi on ta öelnud konkreetse kuupäeva, millal kohtume, aga seda pole juhtunud, kuna tal on olnud sel päeval tegemised, mis olid kindlasti ette teada. Mulje jääb, et ta ei taha meie kiiretest graafikutest tulenevat järgmise kohtumise aega liiga kaugele tulevikku sättida ja seega pigem lubab midagi varasemat, aga see on lubaduse andmise ajal juba ette teada, et võimatu. Lisaks on ta üritanud jätta mulje, et on plaaninud minu linna kolida. Ausalt öeldes tundub, et ka see jutt on vaid selleks, et ma selga ei keeraks, kuna ma ei ole tegelikult huvitatud pikaaegsest kaugsuhtest. See olukord teeb mind ärevaks. Miks peaks keegi nii tegema? Andma lubadusi, mida teab ette, et ei saa täita?»

Vastab psühholoogiline nõustaja, Gordoni Perekooli koolitaja Õnne Aas-Udam:

«Teie ellu on tulnud meeldiv noormees, samas ei ole te päris kindel tema plaanides, kuna juba selle lühikese aja jooksul, mil olete tuttavad, on mees andnud katteta lubadusi.

Kirjutate, et mehe jutud võivad olla tingitud asjaolust, et ta soovib teiega suhet jätkata (et te ei keeraks selga, nagu nimetate).

Oma lubadustest mittekinnipidamine on loomulikult ohumärk, mis võib tõesti olla inimese püsiv omadus/iseloomulik käitumine. Teisalt ei saa seda väita paari kogemuse pealt.

Kui ma üldse tohin teile midagi soovitada, siis esiteks - võtke seda suhet väga rahulikult, andke sellele aega, ärge kiirustage järgmiste oluliste sammudega (intiimsuhe, kokkukolimine).

Teiseks - kuna me keegi ei tea, mida teine inimene mõtleb, tunneb, arvab, soovitan teil oma segadusest ja ärevusest mehele ausalt rääkida. Andke talle minakeeles teada (minakeel tähendab, et te ei süüdista teda, vaid räägite, mida teie tunnete, mida mõtlete, mida vajate/ootate) oma murest. Paluge mehel ümber sõnastada, kuidas ta teist aru sai. Kui mees on teid mõistnud, on tema kord ennast avada, rääkida oma seisukohtadest jne.

Usun, et ausus juba suhte alguses (eriti kui see on juba praegu segadusttekitav) on parim, mida enda jaoks teha saate!»