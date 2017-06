Homme «Naistejuttudes»: mida teha, kui sinuga manipuleeritakse?

«Meil tekib siin nagu väike kambavaim – nagu Kivirähk, Juur ja Krõll,» viskab Kristina alustuseks kohe väikese nalja. «Jah, Herodes, Ruul ja Lamp!» naerab Dagmar kaasa. Ja kuigi alguses saab ikka natuke ka naerda, siis tegelikult on teemad tõsised. Me kõik oleme emotsionaalse manipuleerimisega kokku puutunud ning ka ise ehk manipuleerija rollis olnud.

«Mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma suudan manipuleerimist ära tunda ja ma olen avastanud, et ainuke viis sellega hakkama saada, on end sellest olukorrast taandada,» arutleb Dagmar.

«Palju vastikum on olukord, kus inimesel on kalduvus või harjumus mängida,» räägib Kristina. «Aus suhtlemine nõuab väga palju julgust, sest sa pead näitama oma haavatavust,» lisab Dagmar.

«Manipulatsiooni võimalikkus on seotud sellega, et su süda pole kaasatud. Kui su süda on kaasatud, siis sa ei saa mängida endale oluliste asjadega,» arvab Kristina.

«Lapsega manipuleerimine on kõige jubedam asi üldse, mille peale saab üks naine tulla,» tõdeb Heidi. «Ma olen näinud, kuidas naised seda teevad ja see on nii valus! Ükski ema ei tohiks oma lapsele teha seda, et võtab ta sisuliselt endale tööriistaks.»

