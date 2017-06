Joogaõpetaja: naise teine süda asub alakõhus

Aviva Dance on tervendavate harjutuste seeria, mille eesmärgiks on suurendada verevarustust ja energiat alakõhus, tuua juurde hapnikku ja toitaineid, stimuleerida hormoonide tootmist. Alakõhus paiknevate lihaste ja organite stimulatsioon, nende tahtlik pingutamine ja lõdvestamine ning õige hingamine võivad leevendada mitmeid günekoloogilisi probleeme, tasakaalustada hormoone, suurendada viljastumispotentsiaali ja keha tundlikkust.

Kuidas jõudsite joogani ning kuidas on jooga teie elu tänaseks muutnud?

Jooga tuli minu ellu umbes 16 aastat tagasi, kui mu vanema poja Kanadast pärit geograafiaõpetaja hakkas pärast koolitunde huvilistele joogatunde andma. Mäletan, kuidas ma pärast esimest tundi – oli varakevad ja päike säras – astusin tänavale ja tundsin ennast nii kergelt ja (elu)rõõmsalt, et see tundus lausa imelik. Aastate jooksul on see kergus ja rõõm aina suurenenud ning toonud minu ellu väga palju uusi kogemusi, inimesi, seiklusi ja puhast rõõmu.

Milline näeb välja just naistele mõeldud jooga tund?

Tänapäeval on joogas väga palju erinevaid stiile ja neist vaid vähesed on suunatud üksnes naistele.

Ajalooliselt on joogatraditsioonis teadmiste edasikandjateks ja õpetajateks olnud mehed. Tugevate vaimsete juhtide ümber kogunesid õpilased, nii mehed kui naised. Täna näeme, et joogatundides osalevad peamiselt naised ning ka õpetajateks on enamasti naised. Miks olukord just nii on kujunenud, on väärt pikemat arutelu.

Jooga annab tasakaalu mees- ja naisenergia vahel. Tänapäeval, mil naised elavad meheliku rütmiga maailmas, leiavad nad joogast lõõgastust ja võimalust oma sisemise naisega tasakaal saavutada. Enamasti pakuvad seda pehmemad joogastiilid.

Samas võib öelda, et igasugune praktika, mis võimaldab naisel saada kontakti oma keha ja alateadvusega, mis toetab tema elujõudu, heaolu, loomingulisust, seksuaalsust, tõelist omas mahlas ja väes voolamist, on naisele hea. See muidugi eeldab julgust ennast kuulata ja kuuldut aktsepteerida.

Miks võiksid või peaksid naised osa võtma naistele mõeldud hormoonvõimlemisest?

Ei ole just tavaline rääkida sellest, et naise kehas peitub kaks südant. Naise teine süda asub alakõhus ning selle toimimine määrab suuresti ära nii elujõu kui emotsionaalse, vaimse ja füüsilise tervise.

Hormoonvõimlemise tundides keskendutakse alakõhu, vaagnapõhja- ja korsetilihaste treenimisele ning hingamis- ja lõõgastustehnikatele. Läbi nende praktikate saab naine kontakti oma kehaga ning saab tasakaalustada nii oma füüsilist keha kui mõtte- ja tundemaailma.

Paljude naiste sooviks on olla tundlik ka füüsiliselt, mitte ainult emotsionaalselt ning ka selle jaoks on harjutused olemas.

Naiselikkus – millest see algab ja millest koosneb?

Naiselikkus algab iseenda armastamisest ja koosneb – kui nii võib öelda – samuti iseenda armastamisest ja lihtsalt olemise julgusest. Julgusest olla see, kes sa oled. Julgusest tunda seda, mida sa tunned. Julgusest ennast tõeliselt armastada ja endale ilma alateadvuses näägutava minapildita naeratada.

Kas antud praktika on mõeldud kõigile naistele või on see kellelegi ka vastunäidustatud?