Ettevõtja Liina Noormets annab nõu: kuidas muuta hobi ettevõtteks?

Levinud takistuseks ettevõtlusega alustamisel on äriidee puudumine. Enamik Eestis tegutsevatest ettevõtetest on mikroettevõtted, millest suur osa on alguse saanud omanike hobidest. Seega on hea esmalt mõelda enda hobide peale - kui tegeled fotograafiaga, valdad väga heal tasemel võõrkeeli või tegeled veebikujundusega, võiksid pakkuda oma oskusi teenusena.

Kuidas aga muuta oma hobi ettevõtteks ja millised võivad olla takistused ideede teostamisel? Ettevõtja Liina Noormets räägib, kuidas tema muutis oma hobi ettevõtteks.

Liina Noormetsa lasteriided / Liina Noormetsa erakogu

Hobi, mis sai alguse varajasest lapsepõlvest

Nii kaua, kui ma mäletan on mul alati olnud kirg kunsti ja käsitöö vastu. Umbes kuueaastaselt avastasin kodust õmblusmasina ja see pakkus mulle suurt huvi. Hakkasin suure innuga masinat uurima ja kasutama. Alguses õmblesin lihtsamaid asju, näiteks padjapüüre, ja hiljem juba nukkudele uusi riideid.

Unistus oma ettevõttest küpses pikalt

Teadmine, et tahan saada ettevõtjaks, on mul olnud juba teismeeast saati. Ammutasin inspiratsiooni internetist erinevatelt käsitöölehtedelt ja otsisin ideed, mis mind sütitaks. Ühel päeval nägin beebisusside pilte ja need olid nii armsad, et otsustasin ka ise neid disainima ja õmblema hakata. Sealt tekkis juba unistus luua terve lasteriiete kollektsioon.

Kogu inspiratsiooni teiste ettevõtjate lugudest!

Unistus lasteriietekollektsioonist oli mul mõtteis juba paar aastat. Juhuse tahtel sattusin naisinvestorite klubi üritusele, kus üheks esinejaks oli lasteriietega tegeleva ettevõtte juht. Ta jutustas loo, kuidas tema jõudis oma ettevõtte loomiseni. Mul tekkisid teda kuulates külmavärinad, sest see lugu oli justkui minust! Sel momendil teadsin, et pean oma unistuse realiseerima ja muutma hobifaasis oleva õmblemise päris ettevõtteks.

Väljakutsed

Suurimaks väljakutseks seni on olnud tehnilist laadi teemad. Näiteks kodulehe ja e-poe tegemine. Kuna olen alustav ettevõtja, ei ole mul palju finantse ja seetõttu proovin võimalikult palju ise ära teha. Kodulehe ja e-poe tegemine võttis mul aega koguni paar nädalat, kuna tehnilisi detaile on seal ohtralt. Olen eesmärgiks võtnud oma toodete müümise ka mujale Euroopasse. Seega järgmiseks suuremaks väljakutseks saab kindlasti olema koostööpartnerite leidmine.

Ära mõtle pikalt, vaid tegutse!

Tean paljusid, kes soovivad ettevõtlusega tegeleda, kuid üheks levinud väiteks on see, et ei ole head ja originaalset ideed. Kõigepealt võiks mõelda enda hobidele ja esitada küsimus: «Millega ma igapäevaselt tegeleda tahaksin, isegi siis, kui ma ei saaks selle eest palka?» Seejärel tuleks oma ideest rääkida ja mitte karta, et keegi sinu idee ära varastab. Tuleb usaldada enda visiooni. Nii toimides saab oma ideele juba algfaasis palju konstruktiivset tagasisidet ja kõva häälega unistuste väljaütlemine paneb väikese kohustuse ka endale, et pead idee ellu viima!

Soovitused ettevõtlusega alustamiseks