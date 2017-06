Maarika Kuulma: mis juhtub, kui kõik klienditeenindajad hakkavad streikima?

Julged avalikult kirjutada – julge ka vastu võtta kriitikat ja negatiivseid kommentaare. Nii palju kui on inimesi, on ka erinevaid arvamusi, mõtteid ja ootusi. Ma ei ole kunagi väitnud, et olen «arvamusliider». Esitan vaid oma arusaama, mis pole muidugi kõigi jaoks meeltmööda, ja kindlasti ei suru ma oma vaateid kellelegi peale.

Pisut ma neid kommentaare oma postituse kohta siiski lugesin ja tuleb tunnistada, et olla tilk ookeanis on tunduvalt mõnusam kui «matemaatikuna läbikukkunud miilitsa ajuga inime või sellise aikjuuga tädike».

Samuti tahaksin parandada väikese arusaamatuse: ma ei kirjutanud seda artiklit sellepärast, et mulle ei meeldiks mu töö, vastupidi – see meeldib mulle väga. Miks muidu olen seda ametit nii kaua pidanud? Mulle tõepoolest meeldib, mida ma teen ja tean, et teen seda hästi!

Jäi seegi eelmises kirjatükis mainimata, et ma ei ole koolist väljalangenu, vaid omal ajal ei võimaldanud mul õppima minna meie perekonna majanduslik olukord. Õnneks oli mul võimalus seda hiljem teha. Õppisin kolme lapse ja töö kõrvalt just seda eriala, mida ma nüüd ka oma töös rakendada saan. Mitte, et see teeks minust nüüd kangelast, õppida saab ja võib igas vanuses. Seesamune «aikjuu» on mul aga siiski suurem kui kinganumber

Kujutlus klienditeenindajate tööst ja reaalsus

Tegelikult tahaksin veel kaubandusest, just klienditeenindajate tööst rääkida. Rõhutan siinkohal, et ma ei räägi endast ega oma tööst ega ka oma töötasust. Mina ise ei ole tööl ülipikki päevi, väga harva töötan pühapäeviti ning minu töö on huvitav ja vaheldusrikas.

Ma ei kõnni aga siin ilmas silmaklapid peas, mõeldes ainult sellele, kuidas oleks minul hea. Näen ja kuulan teisi ning tunnen huvi inimeste vastu. Minu arvamus ongi kujunenud just vestlustest teiste teenindajatega ja kaubanduskeskuses töötamise kogemusest.

Kommentaariumides toodi välja, et tööpäevade lühenedes hakatakse inimesi koondama. Reaalsus on minu meelest see, et momendil on viidud teenindav personal miinimumini. Kui oleksid lühemad tööpäevad, samas rohkem inimesi korraga tööl, poleks teenindajad õhtu lõpuks klaasistunud pilguga zombid, kes iga mõne minuti tagant kella vaatavad, et saaks juba majast minema.

Hea teenindus tagab ettevõttele püsikliendid, aga kas sina tahad väsinud teenindaja klient olla? Ei, enamasti tullakse esmaspäeva hommikul oma paha tuju teenindaja peal välja elama ja peetakse üsna normaalseks, et teenindaja selle peale naeratab. Meie põlvkond on kasvanud kahjuks teadmisega, et KLIENT ON KUNINGAS. Oledki, kui sa ise käitud nagu kuningas!

Samuti oli üsna mitmeid kommentaare sel teemal, et klienditeenindajad töötavad graafiku alusel. Reaalselt ei saa enamus kauplusi endale siiski lubada kaks päeva tööl-kaks vaba graafikut. Tegelikkuses on toidupoodide teenindajad tööl 12 h päevas või tihtilugu veelgi pikemalt ning mitmed päevad järjest.