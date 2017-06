H&M Foundation esitleb 500 edukat naisettevõttejuhti arenevatelt turgudelt

Lansseeritud www.foundation500.com viitab tuntud ajakirja Fortune nimekirjale «Fortune 500», kuid pajatab teistmoodi loo. Arenevatelt turgudelt pärit naisettevõtjaid esitletakse läbi jõuliste fotode ja lugude viisil, mida kasutatakse enamasti meessoost ärimaailma liidreid portreteerides ‒ H&M Foundationi ja CARE’i sõnum on, et naiste jõustamine on üks kõige efektiivsemaid viise vaesustsükli murdmiseks ning majanduskasvu loomiseks. Riikide majandused kaotavad, kui märkimisväärne osa nende rahvastikust ei saa teostada oma potentsiaali.

Suriyanti / Malin Fezehai

«Meie aja kangelane on ettevõtja. Ennustatakse, et lähimate aastate jooksul siseneb tööturule üle ühe miljardi naise, suur osa läbi ettevõtluse. Naised pääsevad haruharva majandusajakirjade kaantele ‒ sa ei saa unistada olla keegi, kes ei ole pildil. Näiteks ajakirja Fortune kaanel oli naine viimati 2014. aasta oktoobris. «Foundation 500» nimekirjaga soovime uuesti defineerida, milline on ärivaldkonna liider,» lausub H&M Foundationi juht Diana Amini.

Rocio del Pilar Ochoa Garcia / CARE

«Privileegideta sündinud «Foundation 500» naised on kogunud oma varanduse kõige karmimas stardikeskkonnas, ent nende lood on jäänud rääkimata. Soovin, et oleksin näinud selliseid naisi majandusajakirjade kaantel Lõuna-Sudaanis üles kasvades,» tõdeb Briti-Sudaani modell, ettevõtja ning H&M Foundationi saadik Alek Wek.

Alek Wek H&M Foundation Ambassador / H&M

«Foundation 500» projekti selgrooks on õppetunnid, mis saadi naiste jõustamise programmi käigus, mille algatasid 2014. aastal H&M Foundation ja CARE ning mis jõudis oma esimeses järgus 100 000 naiseni Burundis, Côte d'Ivoire'is, Guatemalas, Indoneesias, Jordaanias, Nepalis, Peruus, Filipiinidel, Sierra Leones, Sri Lankal, Jeemenis ja Sambias. Burundis tõusis programmis osalenud naiste keskmine sissetulek 202,8 protsenti. Tänu programmi saatnud edule pikendati seda veel kolm aastat.

Philomene Tia / CARE

«2014.‒2020. aastani kestvate programmide vältel pühendab H&M Foundation 120 miljonit Rootsi krooni (12 miljonit eurot) üle 200 000 arenevatelt turgudelt pärit naisettevõtja toetamisele nii läbi algkapitali kui koolituste. Kui maailm soovib saavutada naiste jõustamise ning soolise võrdõigusega seotud ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärke, on aeg tegutsemiseks just nüüd,» on H&M Foundationi juhatuse liige ning H&M Hennes & Mauritz AB tegevjuht ning Karl-Johan Persson kindel.