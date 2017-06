Internet on hullumas: ilublogija näitab oma uskumatut meigikollektsiooni

Meigikunstnik ja Youtube’i ilublogija Desi Perkin näitas maailmale oma meigikollektsiooni ja inimesed on hullumas. Palju kirjutavad kommentaaridesse, et see on nende elu unistus, omada nii palju meiki.

Umbes pool tundi kestva video jooksul annab Desi ülevaate kõikidest oma asjadest, muuhulgas näitab ta esimest põsepuna komplekti, mille jaoks ta kuid raha kogus. Ta ütleb, et sellest sai kõik alguse ja nüüd on ta lihtsalt väga tänulik, et tal on võimalus kõiki neid asju omada ja kasutada.