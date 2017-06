Rebel moereede Antoniuse õues

SLOW / Antoniuse Moeshow

Seekordne Antoniuse moeetendus tõotab tulla varasematest veel vingem – ikkagi esimene väike juubel juba käes. Viis on muidugi vaid mudilase iga, kuid teema on valitud intrigeeriv – peegel. Kaasaja peegeldused, valguse murdumine, mitmetähenduslikkus, salapära.

Paljud moefännid otsivad eeskätt plahvatuslikke hetki, kus noor moelooja oma tuliuue ideedelaviiniga lavale marsib. Eks ole ju teada, et elul on kalduvus säravaid toone mahedamaks keerata ning lennukate ideede tiibu kärpida, elamuse mõttes on alustavad talendid tihti kõige kirkamad. Just noorte andekate esitlemise ja edasiaitamise poolest on Antoniuse moeetendust tuntud ja ilmselt on uudishimu ka peamiseks publikumagnetiks. „Oo, ma saan olla millegi uue sünni juures, näha moelaval midagi enneolematut!“ Kes sellest ikka ilma jääda raatsiks?

Kuid värske energia kõrval lammutavad laval ka juba nimekad tegijad. Näiteks Raili Nõlvak, kelle modernselt puhas minimalistlik esteetika on end ammu Eesti moekaardile kirjutanud. Või Annely Kree, kelle kotimärk Alton on juba ammuilma leidlikku disaini hindavatele fäshionistadele tuttav. Antoniuse laval on juba traditsiooniks saanud, et ei pakuta vaid rõivadisaini – jäme ots on ka aksessuaaridel ning tihti näeb selles vallas kõige eredamaid etteasteid.

Kati Stimmer suudab aga hoopis uue nurga alt avada minimalismi ja lihtsuse mõõdet. Kes aga ootab eelkõige midagi seksikat ja provokatiivset peaks silmad hoolega pärani ajama siis, kui lavale astub Lätlaste Slow.

Antoniuse Moeetendus toimub Tartus, Antoniuse õues, 9.juunil. Väravad avatakse kell kaheksa ja lavale tuleb kuueteistkümne talendi looming.