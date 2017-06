Venemaal Gornoje külas asuvas sunnitöölaagris Nr 10 oli teisipäeval pidulik päev, sest toimus suur moeetendus «Mix of fashion ideas 2017». Rõivatehases töötavad naised said kergetööstuse päeva puhul võimaluse esitleda enda tehtud komplekte. Moe-show on saanud iga-aastaseks traditsiooniks. Vaata pilte!