Dagmar Lamp: kuidas ma end ära tappa tahtsin

Ja ma rääkisin mitte väga palju päevi tagasi teise sõbraga, kes sarnaseid mõtteid veeretas. Ainus, mis ma oskasin nende lohutamiseks või abistamiseks öelda, on valvesõnad, mida ma olen läbi aastate öelnud ja selgeks saanud, sest ma tean kahjuks nii täpselt, mis tunne see on.

Umbes tosin aastat tagasi olin ma täpselt selles olukorras. Ma olin noor pealtnäha täiesti õnnelik inimene, kel ratsionaalselt võttes polnudki elus midagi valesti. Kõik oli justkui olemas, aga mida polnud, oli jaks, energia, selged mõtted. Ainus, mis mu peas oli, oli suur must pilv. See oli mu nii tugevalt endasse mässinud, et pärast mitut nädalat jutti nutmist ei jaksanud ma isegi enam nutta. Ma istusin tundetult voodis, päevade kaupa ja ootasin, et mu eksistents lõppeks. Mulle tõesti sel hetkel tundus, et see oleks ainus lahendus, kuidas seda närivat valu, mida põhjustas mõte, et ma elan, lõpetada.

Valust isegi hullemad olid need hetked, kui ma ei tundnudki midagi. Ma olin täiesti veendunud, et ma olen katkine inimene, et midagi on kuskil valesti läinud ja et ma ei olegi väärt õnne, rääkimata siis armastusest või edust või muudest, kõikidel teistel justkui olemas olevatest normaalsetest asjadest.

Tol korral tegin ma esimesed sammud, kui mu tavapärase perearsti asemel võttis mind vastu noor asendusarst, kellele ma julgesin moka otsast mainida, et mul ei ole päriselt kõik vist korras. Läksin ma sinna sootuks antibeebipillide retsepti saama, aga kuidagi tuli jutuks. Ta võttis aega, et mind kuulata ja kui ma oma üleelamistest jutustasin (jah, neist asjust, mida depressioonis pea mulle korrutas, et ongi normaalsed kogeda, et kui ma neist kellelegi räägiks, peetaks seda mõttetuks halamiseks), läksid tema silmad aina suuremaks ja ta kinnitas esimese meditsiiniinimesena mulle, et need tunded, mida ma tunnen, ei ole normaalsed. Ja, mis peaasi, et need on ravitavad.

Ravini jõudmiseni läks mul küll erinevatel põhjustel veel mitu head aastat, kuid ma sain ravi. Ja ma ronisin sellest (ja veel mõnest järgnenud) august välja, vahel küll tundus, et kulmude peal roomates. Mind on läbi aastate toetanud erinevad inimesed – minu pere tingimusteta armastusest kuni täiesti võõraste inimeste toeni. Näiteks mäletan ma üht telefonikõnet, kui ma olin oma meeleheidet blogisõbrale maininud – inimene, keda ma polnud kunagi kohanud, helistas mulle keset ööd, et minuga tundide kaupa rääkida ja kinnitada, et kõik saab korda, et keegi ei tohiks end nii tunda, et ma pole hälvik või niisama vinguja, kes ei suuda end kokku võtta.

«Saa üle!» ei ole adekvaatne soovitus

Ning just sedasama ütlen ma oma sõpradele, kes on kogu oma viimase jõu- ja julguseraasu kokku võtnud ning oma masendust tunnistanud. On kohutav, kuidas nende jutust kõlab justkui kokkulepitud refräänina lause: «Mul ei ole mõtet arsti juurde minna, sest ilmselt pole mu probleemid seda väärt, ma peaksin lihtsalt üle saama ja end kokku võtma, nagu ema/mees/sõber soovitas. Ja mõtle, mida inimesed arvata võivad, kui kuulevad, et ma midagi sellist tunnen! Nad arvaks, et ma olen hull!»