Staarid, keda on meigita raske ära tunda

Mõnda aega tagasi hakkas levima meigivabade fotode postitamise trend, millest on järgemööda osa võtnud ka paljud kuulsused, keda me oleme harjunud nägema vaid paksu meigikorraga. Nõnda pole ime, et mõnda neist on ilma punase vaiba jumestuseta raske ära tunda.