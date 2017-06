Isa selgitab, miks ta õues tütre rihma otsa paneb

Clint Edwards kirjutab oma populaarses blogis «No Idea What I’m Doing: A Daddy Blog», et ta tütar on nii elav, mistõttu ei jäägi tal muud üle, kui laps rihma otsa panna. Tänu sellele on tal õnnestunud takistada plikatirtsul teele jooksmast, kätt jäätisemasinasse pistmast ja teda hulluks ajamast. «Muidugi vaatavad võõrad meid altkulmu. Aga… ma teen mida iganes ma saan, et hoida teda ohust eemal, isegi kui see tähendab, et ma pean ta rihma otsa panema.»

Noore isa postitus elab sotsiaalmeedias oma elu ja püüab palju tähelepanu. Ühtviisi palju on neid, kes kiidavad tema otsust takka, ja ka neid, kes mõistavad teda seepärast hukka.

Oma blogipostituses põhjendab Clint Edwards, et kui laps ei oleks kinni, jookseks ta kohe ära ja kaoks rahva sekka. «Ma ei saa mitte mingi hinna eest takistada teda liikumast. Ta on nii uskumatult uudishimulik ja kuigi ta samm on lühike, jookseb ta kiiremini kui olümpialased,» kirjutab isa.

Kriitikute sõnul pole aga lapsele rihma külge pannud isa omale selgeks teinud laste kasvatamise ja distsipliini põhimõtteid. ««Elav laps» on rumal vabandus,» kirjutab üks isa. «Isegi kaheaastane mudilane saab aru lihtsamatest käskudest, empaatiast ja põhjus-tagajärje seosest. Üks on kindel… see ei ole lapse süü. Rihm on väär.» Kas oled temaga nõus?