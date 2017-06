Kolm põhjust, miks ta ei ole sulle veel abieluettepanekut teinud (ja need ei ole ohumärgid)

Kui sa mõtled, et miks ta ei ole sind veel naiseks palunud, siis on kindlasti mitmeid selliseid põhjuseid, mille pärast peaks muretsema, aga siin on kolm, mis on täiesti normaalsed. Verily Magazine vahendab, et need asjad ei tähenda ilmtingimata seda, et teie lugu leiab kurva lõpu.

Ta arvab, et ta ei teeni piisavalt raha. Suhteekspert April Masini leiab, et see on põhjus, miks paljud mehed abieluettepaneku tegemist edasi lükkavad. Kui see võib olla teie puhul üks põhjustest, siis tuleks omavahel väärtustest rääkida. Aitab ka see, kui sa kinnitad mehele, et see, kui palju tema teenib, ei ole sinu jaoks määrava tähtsusega. Ta vajab ergutust. See on tänapäeval väga tavaline, et elatakse aastaid koos nagu abielupaar ja seetõttu ei näe mees põhjust, miks peaks nüüd abielluma. Kui sinu soov on siiski pulmi pidada ja asi ei ametlikuks teha, siis sa pead oma kaaslasega rääkima, et sa ei ela hetkel oma unistuste elu. See on täiesti normaalne, kui selgitad oma kaaslasele, et abielu on sinu jaoks väga oluline. Ta mõtleb üle. Paljud mehed tahaksid abielluda, aga kohkuvad kogu protsessi ees. Nad muretsevad rahaasjade, pulmade, laste ja tuleviku pärast ning satuvad justkui paanikasse. Kui nad kõige selle peale mõtlevad, siis nad kipuvad asju edasi lükkama ja põhjendavad seda «õige hetke» ootamisega, mida ei tule mitte kunagi. Kui sa arvad, et hirm ja ärevus on viivituse taga, siis oleks aeg oma mehega rääkida ning julgustada teda näiteks mentori või nõustajaga vestlema.