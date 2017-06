Viis kaloririkast toitu, mida tasub kaalu langetamiseks süüa

Women’s Health uuris ekspertidelt, millised rammusad toidud on nii toitainerikkad, et tulevad kaalu langetamisele hästi kasuks.

Avokaado

Ainuüksi kolmandikus avokaados on 80 kilokalorit, kuid selles on ka ligi 20 vitamiini ja mineraali ning kolm grammi kiudaineid. Avokaado (mis on tegelikult mari!) sisaldab tublisti kaaliumi ja monoküllastumata rasvu. Tänu headele rasvadele ja kiudainetele täidab see hästi kõhtu ja aitab ennetada söömasööste. Kaalu langetamise eesmärgil võiksid süüa avokaadot hommikul näiteks koos munapudru ja kohviga. Nii püsib kõht pikalt täis.

Munakollane

Paljud kaalulangetajad eelistavad süüa ainult munavalget, et kalorite pealt kokku hoida. Pikas plaanis ei ole see aga väga hea mõte, sest munarebus on vajalikke toitaineid nagu K2-, A-, ja B-vitamiinid ning koliin. Need toetavad ainevahetusfunktsiooni ja kilpnäärme tervist, mis on kaalu langemiseks hädavajalikud. Munakollane on üks kõige toitainerikkama rasvaga söök, nii et söö oma muna üleni ära ja piira kaloreid millegi muu arvelt.

Rammus piimatoode

Vanakooli toitumissoovituste järgi tuleks juua lahjat piima ja süüa rasvavabu piimatooteid, kuid sellest ei pruugi kaalu langemiseks kasu olla. Uuemad uuringud näitavad, et seal riikides, kus süüakse rasvarikkamaid piimatooteid, on vähem rasvunud inimesi. Kuigi neid tulemusi võivad mõjutada ka paljud teised tegurid, võib see osaliselt olla seotud ka sellega, et piimarasvas on linoleenhapet, mis aitab kaalulangusele kaasa. Lisaks tekitab rasvane piimatoode (nagu näiteks Kreeka jogurt) paremini küllastumise tunnet, tänu millele on parem oma isusid kontrollida.

Pähklid

Kaalu langetades on pähklid väga heaks vahepalaks, sest neis on külluslikult valku, kiudaineid ning mono- ja polüküllastumata rasvu, mis tekitavad täiskõhutunde ja taltsutavad isusid. Väga valima ka ei pea, kõik pähklid on head. Küll aga tuleb neid krõbistades kogustel silma peal hoida. Kõige kaloririkkamad on mandlid ja pistaatsiapähklid. Umbes 23 mandlis või 49 pistaatsiapähklis on 160 kilokalorit. Ära söö neid otse pakist, sest nii ei pane sa tähelegi, millal piiri ületad.

Oliiviõli

Polüküllastumata rasvhapetega oliiviõli on Vahemere dieedi üks kõige olulisemaid toiduaineid ja seda õigusega. Kuna see aitab vähendada põletikke, mis kaalutõusu soodustavad, on see hea rasvaine, mida kaalulangetaja saab toiduvalmistamisel kasutada. Ühes supilusikatäies on umbes 120 kilokalorit - nõrista seda salatile kastmeks või kasuta köögiviljade valmistamisel.