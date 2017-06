Stilist annab nõu: lõpuaktus pole «muutumismäng»

Lapse koolilõpp võib olla suur väljaminek lapsevanema jaoks, seega tuleks iga ost korralikult läbi mõelda. Lõpetamist ei tohiks võtta kergekäeliselt, sest iga hetk antud üritusel jäädvustatakse.

Noormehed

Noormeestel on üldjuhul lihtsam. Nemad saavad ennekõike mängida lõigete, kangaste ja värvidega. Tavalist ülikonda saab särama lüüa värviliste särkide ja muude aksessuaaridega. Tavapärane valge triiksärk on klassikaliselt sobilik, kuid seda võiks samuti ergastada värviliste lipsude ja rinnarättidega. Ülikonna käised peaksid olema nii pikad, et sealt peaks paistma 2-3 cm triiksärgi mansetti. Pükste pikkus peaks ulatuma kinga kontsa ääreni.

Neiud

Balli- ja pulmakleidid ei ole lõpetamiseks sobilikud. Lihtsuses peitub võlu! Kleit või seelik ei tohiks olla nii lühike, et ei jõua alatagi kui juba ära lõpeb.

Tegemist on piduliku aktusega ja seetõttu peab valima sobiliku pikkusega kleidi või seeliku!

Alati ei pea kleidile kindlaks jääma. Tänapäeval saab väga kauni ja intelligentse välimuse pükste, seeliku või jumpsuit’iga. Kui ülemine ja alumine riietuse osa eraldi osta, siis seda on lihtsam tulevikus ka muul ajal kasutada. Tüdrukutel võiks riietuse juurde sobiv ridikül ehk väike käekott, kuhu saaks panna peegli ja huulepulga. Kõik tüdrukud tahavad enne pildistamist huuli värvida ja kõige tobedam on nende järgi ootamine, kes autodest oma käekotte toovad.

Väike meelespea lõpetajatele ja nende vanematele: