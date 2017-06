Üllatavad põhjused, miks abielu on tervisele hea

Suurbritannias tehtud uuringu aluseks oli arvamus, et inimesed, kes on suhtes, hoolitsevad tavaliselt enda tervise eest rohkem. Uuring vältas ligi 14 aastat ja selle aja peale vaadati peaaegu miljoni inimese tervislikku seisundit, vahendab Cosmopolitan.

Leiti, et suhtes olevad mehed ja naised viiekümnendates, kuuekümnendates ja seitsekümnendates aastates, keda vaevas kõrge kolesteroolitase, olid 16 protsendise tõenäosusega elus ka 14 aastat kestnud uuringu lõpus.

Uuringu järgi saab öelda, et abieluinimesed tahavad olla parima tervise juures ja see tõstab nende võimalusi, kui neil on probleeme südamega, kõrge kolesterooli ja vererõhuga või diabeediga. Teadlased leidsid, et abielu ei paranda, aga justkui kaitseb inimest, kellel on risk haigestuda südamehaigustesse.

«Me ei väida, et kõik peaksid nüüd abielluma hakkama, vaid seda, et me peaksime samasuguseid positiivseid tundeid ja efekti saama ka sõpradelt, perelt ja sotsiaalselt kogukonnalt,» selgitas Dr Mike Knapton. «Kõige parem on siit järeldada seda, et sotsiaalne elu mõjutab meie tervist,» selgitas teadlane.