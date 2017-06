Kas veganiks hakkamine aitab kaalust maha võtta?

Uuringutest tuleb välja, et jah. 2016. aastal avaldati ajakirjas Journal of General Medicine uuring, millega leiti, et veganid näevad kaalu langetamisel paremaid tulemusi kui teised toitumisplaani põhjal dieeditajad. Mõistagi on kehakaalu langetamine aga tunduvalt keerulisem kui lihtsalt loomse toidu vältimine, kirjutab Women’s Health.

Veganluse kasu kaalulangusele

Loomsest toidust loobumine aitab täielikult vältida kolesterooli ja paljusid küllastunud rasva allikaid, mis omakorda võib suuresti aidata kehakalu vähendada. Lisaks vähendab toitainerikkast toidust sõltumine kalorikogust ja mitte ainult selle pärast, et vegan väldib paljusid töödeldud toitusid. Taimepõhised toidud sisaldavad võrreldes loomse toiduga suuremas kontsentratsioonis vitamiine, mineraale ja mikrotoitaineid, kuid nende kaal tuleb suures osas veest ja raskem on kalorikogusega liialdada.

Magu ei veni lõpmatult ja korraga saab süüa ainult teatud koguse toitu. Lisaks aeglustab kiudainerikas toit seedimist ja tänu sellele võib tunda täiskõhutunnet kauem. Ühtlasi aitavad kiudained ennetada kõhukinnisust.

Puuviljade ja köögiviljade söömine tuleb kasuks ka veresuhkru taseme tasakaalule ning nii ei teki väga kergesti taltsutamatut rämpstoidu isu.

Veganluse kahju kaalulangusele

Veganiks hakkamine ei ole aga kaalulanguse imerohi, sest kui sa ei tea, mida teed, võid tänu sellele ka kergesti juurde võtta. Ükski toitumisalane äärmus ei ole ideaalne ega automaatselt tervislik. Ka vegan saab süüa toitusid, mis pole kõige paremad. Pane tähele, et ka friikartulid ja taimeõli on vegan… Samuti kartulikrõpsud, sai ja mitmesugused muud kaloririkkad snäkid.

Igaüks, kes plaanib veganlust, peaks konsulteerima haritud toitumisnõustajaga, kes teeb kindlaks, et plaanitud toitumine on mitmekesine ja sellega saadakse kätte kõik vajalikud toitained. Loomset toitu vältides on raskem süüa piisavalt valke, mida on hädasti vaja lihaskasvuks ja ainevahetuse normaalseks toimimiseks. Kergesti võib tekkida vitamiin B12, raua, kaltsiumi ja vitamiin D puudus. Kõiki neid saab loomsest toidust ning nende puudumine võib põhjustada kaalutõusu. 2015. aastal avaldati ajakirjas Journal of the American College of Nutrition uuring, mis näitas, et võrreldes normaalkaalus inimestega oli rasvunud täiskasvanutel 5-12 protsenti madalam vitamiinide A,C,D,E, kaltsiumi ja magneesiumi tase.

Algajad veganid kipuvad liialdama väga süsivesikurikaste ja tärkliste köögiviljadega, et tunda täiskõhutunnet. Seda eriti siis, kui nad ei söö piisavalt valke. Nii hakkab kaal kergesti tõusma, veresuhkrutase trikitab ja tekitab suuremat söögiisu, mida on raske kontrollida. Vegani võtmeküsimus kaalu langetamisel peitub planeerimises.

Veganluse katsetamine kaalu langetamise nimel ei ole paha plaan, kuid sellest ei maksa ka imesid loota. Oma tervise nimel saad palju ära teha juba siis, kui sööd iga päev veidi rohkem taimset toitu või harrastad taimetoitlust paaril päeval nädalas.