Sodiaagi saladused: kui suure tõenäosusega ta sinusse armub?

Vaatame The Frisky abiga, kui suure tõenäosusega mees sinusse armub.

Jäärast mees

Jäärast mehe taltsutajaks sobib tugev alfaemane. See on mees, kes armastab naist, kes ütleb julgelt oma mõtted välja ning kes saab eluraskustega hakkama. Tuline hing võib Jäära piisavalt lummata, seega Lõvidest võrgutajate osas tasuks olla ettevaatlik.

Sõnnist mees

Sõnnist mees armub sügavalt naisesse, kes on ülimalt toetav, lojaalne, armastab lõbutseda ning on heas kontaktis oma naiseliku küljega. On tõenäoline, et Sõnn kaotab oma südame Vähist naisele – kui viimane julgeb ka oma leebemat külge näidata.

Kaksikutest mees

Kaksikud pühenduvad intelligentsele, loomingulisele ja humoorikale naisele. Kui ta juba on Kaksikute tähelepanu püüdnud, peab ta jätkuvalt teda üllatama ja kütkestama. Seda tehes on ta Kaksiku jaoks vastupandamatu. Jäärast naine on võimeline Kaksikuid ka püsisuhtest eemale meelitama.

Vähist mees

Kui Vähist mees satub kokku natuke süütuilmelise neiuga, ei suuda Vähk talle vastu panna. Vähk armub tavaliselt sügavalt naisesse, keda ta peaks rüütlina päästma tormama – ta kihutab valgel hobusel naist kaitsma! Omavahelise klapi leiavad Vähist mees ja armastav Kaladest naine.

Lõvist mees

Lõvi köidab ekstravertne ja lõbus naine, nad imetlevad naisi, kes on enesekindlad ja suudavad end maksma panna. Lisaks sellele peab naine olema ilus, tark, naljakas ja palju saavutanud. Kaksikutest naine, kes suudab olla korraga nii üht kui teist, suudab Lõvi endasse armuma panna.

Neitsist mees

Neitsist mehed armuvad tavaliselt naabriplika-tüüpi naistesse. Atraktiivne, kuid intelligentne, mõistlik, tolerantne – need on Neitsi ideaalid. Teda paelub naine, kes ei ole üliemotsionaalne ning ei tunne vajadust avalikult teda suudlustega üle külvata. Veevalajast naine võib tema jaoks ideaalne olla.

Kaaludest mees

Kaalud otsivad alatasa suhet, mis oleks ideaalselt tasakaalus. Nad võivad sügavalt pühenduda naisele, kes näeb hea välja, on naljakas ja enesekindel, toetav, pühendunud ja intelligentne. Lõvist naise omadused võivad Kaalud elu lõpuni enda külge siduda.

Skorpionist mees

Skorpionist mees peab alati olema parim, nii ei tasu imestada, et ta on alati ka parima partneri otsinguil. Tüdrukud, kes on targad, seksikad ja sportlikud keeravad Skorpioni ümber oma väikse sõrme. Neitsist naise loomulik tahe püüelda täiuslikkuse poole paelub kergelt Skorpioni tähelepanu.

Amburist mees

Väga energilised Amburist mehed armastavad, kui partner pakub neile väljakutseid. Kui tema teele satub Kaksikutest või Jäärast naine, ei lõppe pidu iial.

Kaljukitsest mees

Kaljukits ei lase just kergelt kedagi piiluma oma fassaadi taha, kuid kui ta kohtub naisega, kes on pühendunud oma karjäärile ja eesmärkidele ning järgib oma unistusi, siis see – tõenäoliselt Sõnnist naine – võib Kaljukitsele südamesse pugeda.

Veevalajast mees

Kui Veevalajast mees armub, siis naisesse, kes on väga iseseisev ning ei vaja oma ellu kedagi. Seda naist ei huvita, mida teised temast arvavad, ta teeb alati seda, mida ta tahab, mis on just põhjuseks, miks Veevalajast mees temasse armus. Lõvist või Amburist naise särav isiksus võib olla just see, mis Veevalajale armuloitsu peale paneb.

Kaladest mees

Kalad armastavad armastada ning nad armuvad ülepeakaela naisesse, kes suudab suhestuda tema tundliku poolega. Tema unelmate naine on kahe jalaga maas, kuid loominguline ja loomi armastav. Neitsist naisel on siin suured šansid.