Kuidas kaotada kaalu ilma vähem söömata?

Ma vähendasin suhkrutarbimist

Enamikul meist on tugev suhkrusõltuvus ja me isegi ei taju seda. Tootjad peidavad suhkrut paljudesse toodetesse: leivad, krõbinad, isegi supid ja kastmed. Mina hakkasin vähehaaval oma suhkrutarbimist teadlikult vähendama ning praeguseks olen praktiliselt suhkruvabal dieedil.

Ma suurendasin roogades kiudainete osakaalu

Et aidata kehal veresuhkrutaset reguleerida, suurendasin ma tuntavalt menüüs kiduainete osakaalu – kaerahelbed, täisteratooted, kinoa. Samuti saab nii vähendada kolesteroolitaset ning muidugi aitab see kaasa kaalu alandamisele.

Ma sõin rohkem rohelist

Et asendada rasvased ja lihatoidud, pöördusin ma roheliste köögiviljade poole. Alguses arvasin ma, et see on igav, kuid asi on kaugel tõest – väga põnev on leida erinevaid kasutusalasid spinatile, lehtkapsale, kapsale ja maitsetaimedele!

Ma asendasin puuviljamahlad roheliste mahladega

Puuviljamahl on üks kaval tegelane – on mõistlik seda mõõdukas koguses juua, kuid miinusena saad sa rohkesti looduslikke suhkruid, mis on sageli tarbides problemaatilised. Nii otsustasin ma proovida rohelisi mahlu, mis on tehtud puuviljadest, aga sisaldavad ka köögivilju. Nii vähendasin ma dramaatiliselt suhkru osakaalu toidus. Proovi blenderis veega segada peotäis spinatit, üks õun, pool kurki, kooritud sidrun. Maitsev ja tervislik!