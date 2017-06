Salapärane Salme annab nõu: kuidas õelt võlg kätte saada ning kuidas valmistuda kooseluks kallimaga?

Mu õde laenas juba kaks kuud tagasi kolmkümmend eurot ja pole ikka veel tagasi maksnud.

Igavene siga! Las ma arvan, sina teenid temast rohkem ja ei taha seepärast oma rahanatukest tagasi nuruda? Vot sellised asjad tuleb kohe klaariks teha, et pole siin mingit vanade võlgade ära unustamist! Eesti riik teenib sinust mitu korda rohkem, aga sellest hoolimata pead maksuametile iga kuu oma palgast tüki ära kinkima! Asi siis sel õeraasul sulle ülekanne teha?

Eks see sugulaste vahel võlgu olemine on üks piinlik teema, millest keegi eriti rääkida ei taha. Minult laenas ükskord lihane ema malmpoti, kui tema oma katki läks, ja pärast tegi pool aastat sellist nägu, nagu tema ei teaks asjast midagi. Ma pidin lõpuks oma pikema poja memme ukse taha saatma, et oma varandus tagasi võidelda. Neil läks olemine ikka päris käredaks, mina õnneks ootasin autos! Korra ema küll solvus, aga lõpuks oli kõigil kergendus, et asi niigi hästi lõppes ja keegi viga ei saanud.

Uhh, vererõhk kohe tõusis selle jutu peale, olge head, kallid lugejad, ja ärge mulle nii koledaid kirju saatke! Ja ärge oma sugulastele jumala eest midagi laenake! Mitte lambipirnigi!

Salme, mu kallim tahab minu juurde kolida, aga ma kardan, et ei meeldi talle siis enam. Praegu on nii, et iga kord, kui ta külla tuleb, koristan enne korteri ära ja vaaritan talle peeneid roogi. Kui ta aga kogu aeg siin elab, näeb ta ju, et vahel ei viitsi ma üldse nõusid pesta ja söön õhtusöögiks musta kahvliga otse purgist külma seljankapõhja. Mida teha?

Oota, kas mulle kirjutas nüüd mees- või naissoost abipaluja? Tegelikult ju erilist vahet ei ole, sest trikk on selles, et su kaaslane peaks ise ka pooled korrad köögis askeldama. Nii võib juhtuda, et pääsed üldse hulgast tööst, mille enne hambad ristis ise ära tegid.

Eks see kokku kolimine üks peenike teadus ole ja võib tõepoolest ka karmimad meist ära hirmutada. Eriti kehv võib uus elukorraldus tunduda, kui oled pikalt üksi elanud ja oma iseseisvusega ära harjunud.

Kui mina oma teise abikaasaga magnetid ühe külmkapi peale panin, kartsin ma kõige rohkem seda, et ta hakkab kurtma, et liiga kaua õhtuti vannis ligunen, aga tema hoopis kasutas seda aega, et rahulikult spordiuudiseid vaadata. Võti ongi kompromissis, kullake, ja kui su musirull on hästi valitud, saate te oma erinevused ilusti klaaritud. Ütle lihtsalt välja, et täna on seljanksiõhtu ja kogu lugu! Kust sa tead, äkki talle meeldib sama moodi boršiga maiustada? Ja kui talle ikka üldse ei sobi, siis võib-olla oledki vale valiku teinud. Mina ikka arvan, et inimesed, kes paari võtavad, peaksid teineteisele kõigepealt meeldima, isegi kui nad nõusid pesta ei viitsi.

Tädi Salme, kuidas ma valgest pluusist punase veini plekid välja saan?

Ei, ega seda enam ei saagi. Mis sa panid siis selle valge pluusi selga, kui teadsid, et trimpama lähed? Mina olen alati oma lastele õpetanud, et kaklema ja jooma minnakse tumedates riietes, siis ei paista vere- ja veiniplekid välja. Hästi olen oma poisse ikka kasvatanud, pole neil kunagi selliseid muresid olnud. Aga sina, noh, nagunii oled järjekordne pealinna rahaboss, kui isegi pesu pesta ei oska, nii et mine ja osta endale heaga uus pluus.