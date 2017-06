Tuntud blogija avaldab oma edu saladuse

mselt iga blogija põhiline mure – kuidas jätta oma elust autentset muljet? Ei saa ju alati panna otsereportaaži, kuidas ma oma laste peale karjun või pilte sellest, kuidas tuba on segamini. Aga vahel ma just seda teengi, näitamaks, et meie elu on päriselt päris. See on tegelikult hästi suur vastutus. Ühegi inimese elu pole ideaalne. Kui minult küsitakse kuidas ma jõuan lastele süüa teha, juhtida oma ettevõtet, kirjutada blogi ja hoida kõik korras, siis ütlen, et selle asja taustal on 1000 muud asja, mida mina ei jõua, aga teised jõuavad.»

Saladus, kuidas jõuda oma ettevõtte, kahe lapse (peatselt kolme) ja varasemalt ka täiskohaga töökoha kõrvalt pühenduda igapäevaselt ka blogile, kus kõik igapäevaselt särav ja stiilne, on tegelikult lihtne. See on siiras rõõm. Ja see paistab kaugele väljapoolegi.

«Ma ei tee asja, mida ei oska. Need ajavad närvi ja kärsituks. Muidugi ainult nii ei saa, pean vahel ka raamatupidajale vastama ja olema struktureeritud ja tubli, aga üldiselt kui teed neid asju, milles oled hea, siis pole raske. Näiteks mulle pakub söögitegemine palju rõõmu. See on mu kõige suurem kirg ja see kajastub ka piltidel,» nentis Mirjam. Aga mitte ainus kirg. Oma ettevõttega OÜ Kukupesa toodab ta sisustustooteid, plakateid ja postreid, kodu-interjööri, tervitus-ja õnnitluskaarte. Ta on seda teinud kaks aastat ja pole otsust palgatöölt ära tulla hetkekski kahetsenud. Juba üksnes klientide tagasiside annab igapäevaselt indu juurde. «Teha ise midagi nullist ja julgeda uskuda endasse, võib tunduda küll hirmus, aga tuleb julgeda. See on seda väärt. Ma isegi ei jõua muretseda, et midagi võiks halvasti minna, sest tööd on niivõrd palju,» muigas Mirjam.

Just sellepärast tunnustati Mirjamit ka Swedbanki rakenduses. Kuigi noor naine ise saab piisavalt tunnustust, siis tõdeb ta siiski, et Eesti ühiskonnas on kiitust häbiväärselt vähe. Seda pole piisavalt. «Meil on trend, et oleme väga ühiskonnakriitilised, kritiseerime avalikult ja tunnustame neid, kes kritiseerivad, sest nad julgevad olla ausad. Aga kui samad inimesed tunnustavad või kiidavad, siis selle eest nad vabandavad: «Ma ei taha klišeelikult kõlada, aga…»»

Mirjami hinnangul on fookus vale. Tänulikkus on tema sõnul kõige ilusam omadus inimeste juures. «Iga inimene võiks osata näha inimesi enda ümber ja osata olla tänulik. Need inimesed, kes on su ümber, ongi kõik, mis loeb. Iga kord ei öelda, et aitäh, et olemas oled, aga mõnikord on seda väga vaja,» sõnas Mirjam lõpetuseks.