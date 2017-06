Matt Damon kaotas umbes 25 kilo, lülitades ühe toidu oma menüüsse

Damon võttis osa Redditi AMA’st (ask me anything ehk küsi mult ükskõik mida), kus kasutajad said otse näitlejale foorumis küsimusi esitada. Mees tunnistas, et kõige suurem väljakutse oli tema jaoks aastal 1995 filmi «Courage Under Fire» jaoks treenimine, kui ta pidi 25-aastasena kaotama umbes 25 kilo. «Ma kaalun praegu 86 kilo, kuid selles filmis kaalusin 63 kilo – see pole minu jaoks normaalne kaal ja veel vähem olin ma selles kaalus õnnelik, kui ma olin 25-aastane,» selgitas Damon.

Et kaalu kaotada, pidi näitleja iga päev umbes 20 kilomeetrit. «See polnud isegi raske osa,» tunnistas Matt Damon. «Kõige raskem osa oli dieet. Kõik, mis ma sõin, oli kanarind. Ja mul polnud kokka ega midagi, ma lihtsalt küpsetasin kana valmis ja tegin seda, mida ma arvasin, et pean tegema. See oli väga suur väljakutse.»

Üks fännidest küsis ka, milline on Damoni jaoks ideaalne taco. Selgus, et mees armastab väga tacosid. «Saladus peitub õigetes kihtides. Krõbe maisijahust laevuke, hakkliha – see peab olema kuum, nii et esimesena peale minev juust sulaks. Natuke tomatit ja salatit, aga mitte liiga palju, sest see pole ikkagi salat, vaid on taco. Natuke avokaadot ja hapukoort, Cholula vürtsikastet, pigista kõige peale natuke laimi ja löö aga hambad sisse!»