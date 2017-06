Neljapäev kalapäev: kaheksa kala, mida sa peaksid sööma

Põhjus, miks kaladega tasub ettevaatlik olla, peitub nii rasvades kui sinna sageli ladustuvates mürkainetes, mida kahjuks meie planeedi veekogud täis on. Kuid kaaludes plusse ja miinuseid, plussid sageli võidavad, eriti siis, kui sa valid oomega-3 rasvhappeid täis kala, kus on tõenäoliselt kõige vähem toksilisi aineid, julgustab LiveStrong.

Karbid

Kalafarmides kasvatatud karbid pole mitte ainult tervislikud, vaid ka keskkonnasõbralikud. Karbid on looduslikud filtrid ning puhastavad toitu leides samal ajal ka vett. Samuti ei leidu karpides liiga palju elavhõbedat ning kuna haigused on karpide puhul ebatavalised, ei ole nende kasvatamisel vajalikud ka antibiootikumid.

Sardiinid

Konservsardiinid on julge tervislik valik, kuna neis ei leidu väga palju elavhõbedat. Oma väikse kogu kohta leidub neis palju oomega-3 rasvu ja üks konservipurk täidab 30 protsenti su päevasest kaltsiumivajadusest. Lisaks hea raua-, fosfori-, tsingi-, kaaliumi- ja magneesiumiallikas.

Farmis kasvanud huntahven

Huntahven on üks viimase aja populaarsemaid restoranikalaroogasid. Selle kala liha on hõrk ja tervislik, sisaldab palju oomega-3, valke ja antioksüdant seleeni.

Metsik lõhe

On vahe, kas lõhe on kasvanud kalakasvanduses või vabas looduses. Metsikus kalas leidub vähem kaloreid, kuid ka vähem oomega-3 rasvu. Samas on farmikalas palju rohkem mürkaineid.

Farmis kasvanud vikerforell

Samuti üks kala, mis uhkustab rohkete oomega-3 rasvadega. Vaid 113-grammine ports katab 100 protsenti päevasest vitamiini B12 vajadusest ning selles on rohkem kaaliumi kui suures banaanis.

Latikas

Latikas sisaldab üldiselt vähe elavhõbedat ning nende püük ei kurna tavaliselt loodust.

Austrid

Austrid sisaldavad libiidot tõstvat tsinki, oomega-3 rasvu, rauda. Kasvandusest tulevaid austreid saab tarbida aastaringselt, kuid pane tähele, et toored austrid on kõrge toidumürgitusriskiga!

Arktika paalia

Võõra nimega kala, kes jõuab poelettidele üldiselt kalakasvandustest ning sisaldab vähe elavhõbedat, lõhe sugulasena aga palju oomega-3 rasvu. USA, Kanada, Norra ja Islandi paaliad on saanud endale külge Monterey Bay akvaariumi kalatoitude konsiiliumi «Parima valiku» tähise.