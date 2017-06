Tütar võrgutas oma isa, et takistada tal uuesti abiellumast

Praegu 26-aastane naine peab vastama süüdistustele, kus vähemalt kahel korral on kindlaks tehtud, et ta oli oma isaga 2009. aastal suguühtes. Kaitsjate esitatud selgituse järgi toimus seks vahetult enne seda, kui naise arstist isa hakkas abielluma oma kihlatuga. See väljavaade tekitanud naises sellist meeleheidet, et ta püüdis pulmi iga hinna eest takistada. Kaitsjate sõnul on algpõhjus emaarmastuse puudumises.

«Ta pakkus seksi, kuna lootis, et see muudab isa meelt,» sõnasid kaitsjad, lisades, et tegemist oli armastuse väära väljendusega isa vastu. Nii tütar kui ka 58-aastane isa võtsid süü omaks.

Kohtunik Timothy Casewell soovib naisele määrata tingimise karistuse, kuid mitte isale. «Olukord on erakordne,» selgitas ta. «Kaalutlused on erinevad.»

Kohtus selgus, et isa ja tütre intiimsuhted leidsid aset, kui naine oli 19-aastane. Asi tuli päevavalgele, kui perepoeg, kes siis oli põhikoolilaps, leidis fototõendid juhtunust ja andis asjast politseile teada.

Naise kaitsjad rõhutavad, et olukord on erinev intsestist, mis on leidnud aset vanemate ja alaealiste laste vahel. Advokaadi sõnul on siin tegemist usalduse murdmisega. «See juhtum on erakordselt ebatavaline,» ütles kaitsja ning lisas, et enne kohtusse jõudmist on süüdistatav tütar vähemalt korra püüdnud kogu süüd enda peale võtta, et tema isa pääseks karistusest. «See näitab naise pühendumist ja armastust oma isa vastu,» põhjendas ta.

Kaitsjad selgitavad, et teo uuesti toimumise tõenäosus on väike ning puudub vajadus naist vangistada. Karistus kuulutatakse välja 12. juunil.