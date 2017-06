Kaheksa kavalat viisi, kuidas taaskasutada pastakeeduvett

AOL toob meieni erinevad viisid, kuidas saad oma ökosüdametunnistusele pai teha ning pastakeeduvett taaskasutada.

Kasta sellega lilli

Uurijad viisid läbi mõned katsed ning avastasid, et kõrge mineraalide sisaldus keeduvees aitab taimedel-lilledel kasvada.

Kasuta seda pestovalmistamisel

Selleks kasuta sooja keeduvett – nii töötab see omamoodi liimina, mis muudab pesto mõnusalt kreemjaks.

Kasuta seda pitsataina ja leiva valmistamisel

Üks tärklist täis vee boonuseid on see, et see hoiab endas teatud maitsed. Nii saad anda oma pitsapõhjale ja kodusele leivale unikaalse ja hea maitse.

Leota selles ube ja teisi köögivilju

Kui sa paned (kuivatatud) oad üleöö pastakeeduvette likku, tänad sa end järgmisel päeval – nii on palju lihtsam ube, läätsi või herneid toidus kasutada.

Pese sellega musti nõusid

Kui sa lased mustadel nõudel pastakeeduvees liguneda, aitab tärklis mustust lagundada. Jah, see tõesti töötab!

Anna juustele läiget

Kui su juuksed on tuhmid, siis loputa neid pastakeeduveega. Lase sel mõjuda kümme minutit ning pese siis maha tavalise šampooniga. Oled tulemusest kindlasti üllatunud!

Kasuta seda köögiviljade aurutamisel

Kui sul on plaan köögivilju aurutada, siis sobib selleks pastakeeduvesi kenasti.

Kasuta seda supipõhjana

Ei tohiks tulla üllatusena, et pastakeeduveest saab hea puljongipõhja – selles juba leiduv tärklis toob muidu igavale supile uusi maitsenoote.