Kuidas võtta maksimumi tööst, mida sa ei armasta

Muidugi tuleb igatsetud eesmärke püüda ja kuulata oma südame häält, kuid alati pole see võimalik. Pealegi ei tähenda see, et sa ei võiks siiski oma tööd nautida ja seda tehes õnnelik olla. Töö ei ole ainus, mis sinu edu määrab.

Mõnel tõesti veab ja ta satub kohe esimesest päevast tööle kohta, kus on suurepärane juht, sõbralikud kolleegid ja mõõtmatud arenguperspektiivid. Paljud teised peavad aga leppima sellega, mis nad endale kätte võitlevad ja alustama kohalt, mida nad ei pea enda jaoks päris «õigeks». Career Contessa annab nõu, kuidas kehvast tööst rohkem kasu saada ja oma elu nautida.

Vähem töötunde, rohkem aega sõpradega

Elu muutub hetkega paremaks, kui sind ümbritsevad inimesed, kelle seltskonda päriselt naudid. Kuigi see tõde on lihtne, läheb see kergesti meelest. Kui töö teeb tuska, mõjub see halvasti ka töösuhetele ja sõpradega suhtlemisele.

Isegi siis, kui sa pole oma tööga rahul, võiksid panustada rohkem töökaaslastega ühise keele leidmisesse. Kui sa saad kolleegidega hästi läbi, siis nad inspireerivad ja õpetavad sind. Kõige olulisem on aga see, et tänu neile õnnestub sul paremini meelerahu säilitada. Töösuhted ei jää kunagi ainult töösuheteks - sa kohtad neid inimesi ka mujal ja head suhted tulevad pikas plaanis väga kasuks. Praegu võib see tunduda tühine teema, kuid hiljem oled endale väga tänulik, kui mõni praegune kolleeg aitabki sul jõuda unistuste töökohale.

Mentorid on iga nurga peal

Kuigi sa ei pea oma tööd ideaalseks, võid siiski leida positiivse eeskuju, kes aitab vastumeelseid tundeid tasakaalustada. Kasuta seda aega ära, et luua tähenduslik suhe mõne inimesega, keda imetled. Väga võimalik, et ka tema on tundnud kunagi seda, mida sina, ja ei teadnud nooremana, kas ta on õigele poole teel. Kui su tööl ei ole ühtegi sellist inimest, siis vaata ringi Linkedinis ja otsi võimalusi, kuidas inspireerivate inimestega kas või sotsiaalmeedias suhelda. Vahel aitab teiste kogemuste kuulmine väga hästi kahe jalaga maa peale tagasi tuua ja paneb asjad perspektiivi.

Uuenda oma oskusi

Võib-olla oled varem teinud rohkem loomingulist tööd ja ühel hetkel said aru, et tahaksid proovida midagi tehnoloogiavallas. Või siis ei teadnud sa täpselt, mida teha ja võtsid vastu esimese töö, mis sulle pakuti, et arved saaksid makstud. Igal juhul ei ole olukord sinu jaoks kõige meeldivam, kuid ka siit on võimalik kasu lõigata. Tänapäeval on rohkelt selliseid ameteid, kus saab rakendada palju erinevaid oskusi. Vaja läheb nii programmide tundmist kui elulisi oskusi, mida sa saad iseseisvalt arendada. Otsi webinar’e ehk veebikursusi, milles saaksid end iseseisvalt täiendada. Uued oskused teevad sinust tööturul märksa ihaldusväärsema kandidaadi, kui sa praegu oled.

Tea, mis sind ees ootab

Nii nagu inimsuhted, võib ka töö sulle uksi avada, ebaõnnestuda, sind tüüdata, su maailmapilti muuta ja su südame murda. Iga purunenud suhtega - olgu see tööalane või isiklik - õpid paremini iseennast tundma ja saad aru, mida tahad. Kõik elus kogetu juhib sind selle «õige» poole. Elus tuleb ikka vahel ämbrisse astuda, see käib asja juurde ja aitab sul areneda. Selleks, et oma mõtteid korrastada, pea tööpäevikut, millesse paned kirja oma saavutused ja raskused. Kui sa oma mõtted päriselt kirja paned, on lihtsam teha järeldusi, kuidas sa peaks rasketele otsustele lähenema.

Õpi elama

Elus on nii palju tähtsamat kui töö. Muidugi võtab 40+ tundi nädalas palju aega ära, aga kui see maksab su arveid ja pakub sulle heas mõttes väljakutseid, siis võib olla, et see kirg, mida sa otsid, ootab sind kuskil mujal kui palgatööl. Mitte keegi ei ela 24/7 õndsuses ja meelerahus. Kui su igav ja ühekülgne töö ei nõua liigset tähelepanu, võiksid mõelda, kuidas oma vaba aega rikastada uute hobide või lisatööga. Ole loominguline ja otsi agaralt endale tegevust, et saaksid teha midagi hingele. Võib-olla avastad hobi kaudu tegevuse, mille pealt tulu teenida.