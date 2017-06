Eile tähistati rahvusvahelist kodusünnituse päeva, mis Eestis on küll lapsekingades, sest Maarjamaal on kodus sünnitamine lubatud olnud vaid napid kolm aastat ning on meie ühiskonnas jätkuvalt pigem tabu teema. Tippfotograaf Siiri Kumari on üks neist julgetest, kes oma väga värsket kogemust jagas.