Toitumisnõustaja Heikki Mägi viis soovitust, kuidas tarbida süsivesikuid

1. Sa pead süsivesikud välja teenima

Sa pead oma süsivesikud välja teenima. Ja see on tegelikult lihtsam, kui sa arvad. Sa ei pea tegema muud, kui kinni pidama oma toitumiskavast. Poleks ju mõeldav, et «lipa-lopa» toitumise juures kühveldad endale veel hulganisti süsivesikuid lisaks.

Väljateenimise alla kuulub ideaalis ka treenimine. Kuigi kaalu saab langetada ka ilma treeninguteta, soovitame siiski leida nädalas vähemalt kolm võimalust «nahk märjaks» ajada. Läbi selle suureneb sinu lihasmass, paraneb insuliinitundlikkus. Kõik see aitab sinu kehal muutuda tõsiseks kaloripõletusahjuks.

Aga süsivesikuid ei pea viima nulli. Kuskil 35 protsenti toiduenergiast võiks tulla süsivesikutest. See on küll vähem kui suurem üldsus soovitab, ent siiski teeb see keskmisele naisele 130 grammi süsivesikuid päevas. Piisav, et hoida aju rahuldatuna, samas hoida insuliini- ja veresuhkrutase stabiilsena.

Jäta meelde, et kõikuv veresuhkrutase põhjustab ülekaalu.

2. Vali süsivesikuid targalt

Tahame, et süsivesikud, mida sööd, oleksid tõhusad kõhutäitjad. Kahjuks maiustused, limonaadid, tavalised küpsetised seda ei ole. Üks suurimaid vigu süsivesikute puhul ongi pelgalt kalorite lugemine. See ei toimi, loeb kvaliteet.

3. Süsivesikud mõjutavad sinu hormoone

Läbi süsivesikute saad hoida kontrolli all oma insuliini eritumist. Lihtsalt öeldes põhjustavad kehvad süsivesikud sinu veres insuliinisööste. Kõik see päädib juba eelpool kirjeldatud veresuhkrutaseme kõikumistega.

Teiseks aitavad süsivesikud tõsta sinu serotoniini taset. Serotoniini kutsutakse ka õnnehormooniks. Nii et kui sul on kogu aeg tuju halb, oled ehk süsivesikud viinud liiga madalale. Serotoniini tase mõjutab/parandab ka uinumist. Kui sul on raskusi uinumisega, vaata üle oma süsivesikute tarbimine.

4. Kehva kvaliteediga süsivesikud tühjendavad sinu mikrotoitainete varud

On loogiline, et kehva kvaliteediga süsivesikud saavad hukatuslikuks sinu keha mikrotoitainete varudele. Ilmselt ei pea väga pikalt põhjendama, et marjadest, köögiviljadest saad rohkem toitaineid kui limonaadist või kommidest.

5. Süsivesikud pärast trenni

Treenides tühjenevad sinu keha süsivesikuvarud. Tühjaks kurnatud keha omakorda hakkab streikima ja sa ei arene enam nii kiiresti.

Siiski jälgi, et see varude täiendamine ei muutuks söömisorgiaks. Tavainimesele on kõige lihtsam meelde jätta mõte, et pärast trenni tuleb süüa. Piisab täiesti tavalisest toidukorrast, kus on sees nii süsivesikud, rasvad kui ka valgud. Valgupulbri- ja suhkruvesi ei ole iseenesest vajalikud.

Head tarka süsivesikute söömist!

Heikki