Saladus lahendatud: sinu panni käepidemes on auk just sel põhjusel

Köögitarvikutel on sageli peidetud kasulikud võimalused. Nii saab näiteks pastalusika või –kurnajaga välja arvutada täpselt õige hunniku pastat, mis ühele sööjale taldrikusse panna. Tuleb välja, et see auk, mis on panni või poti käepidemes, on sama kasulik.

Insider paljastab, et auk on ideaalne selleks, et sinna toetada kastmega kaetud lusikas või pannilabidas, kui sa ei taha määrida muid nõusid toidutegemise ajal. Kui sa toetad pannilabida sinna, tilgub kasta mitte letile või põrandale, vaid tagasi pannile.