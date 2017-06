Kuidas teha lihtsat ja ilusat kõrget krunni?

Vaata enda ümber ringi! Kindlasti on keegi, kes seda soengut praegu kannab. See on lihtne ja elegantne ning sobib pea kõigile üritustele. Sul on vaja juuksekummi ja paari juuksenõela.

Kasuta juuksevahtu või mõnda teist niisutavat toodet, et juukseid oleks parem käsitleda. Kammi juuksed pea keskele kokku. Kinnita juuksed kummiga sabasse. Keera oma juukseid paar tiiru ühes suunas, et neid oleks kerge krunni sättida. Seejärel keera saba juuksekummi ümber. Kinnita saadud krunn paari juuksenõelaga ja soeng ongi valmis.

Kui tahad rohkem sassis krunni, siis ära kasuta alguses juuksevahtu. Pikemate juuste korral saad hobusesaba patsiks punuda ja seejärel ümber juuksekummi kerida.

Vaata pilte ja inglise keelset õpetust siit.