Uuring: kohvi joomine parandab treeningu efektiivsust

Professor Bruno Gualano São Paulo ülikoolist otsustas asja uurida. Ta on suur trenni- ja kohvisõber ning soovis teada, kas ja kuidas need üksteist mõjutavad.

Niisiis kutsus ta kokku grupi rattureid ja jagas nad eraldi rühmadesse selle järgi, kui palju keegi kohvi tarbib. Gualano sa soovitud tulemused. Need, kes olid võtnud kofeiinitablette olid 3,3 protsenti kiiremad kui teised. Kusjuures ei olnud vahet, kas tegemist oli katsealusega, kes jõi igapäevaselt palju kohvi või ei joonud peaaegu kunagi.

See tähendab seda, et väike hommikukohvi enne jõusaali võib ilmselt tulemusi natukene parandada. Kui sa oled juba suur kohvi- ja trennisõber, siis jätka samas vaimus, kõik on hästi, vahendab Cosmopolitan. Loomulikult ei tohi unustada, et mõõdukus on asja võti mõlema puhul.