Pilk peale! Beatrice esitles värsket kollektsiooni RIPS

Rõivakollektsiooni nimi on RIPS by Beatrice FENICE. Rips tähendab eesti keeles ripsmekarva, kuid kirjeldab ka inglise keeles ideaalselt sarja aluseks olevat mõtet – inspiratsiooni on saadud erinevatest ajastutest, tekstuuridest ja tekstiilidest, mis tunduvad olevat oma kontekstist välja rebitud ja mida on omavahel kombineeritud viisil, mis annab neile uusi funktsioone.