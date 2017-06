Eesti ema ja klienditeenindaja: paneme ostukeskused pühapäeviti kinni!

Ebainimlik ja raiskav süsteem

See aga, mis momendil meie kaubanduses toimub, on täiesti reguleerimata ja arusaamatu. Esiteks viiksin meie armsal kodumaal sisse süsteemi, mis mujal maailmas väga hästi toimib, ehk siis alkohol toidupoest välja ning eraldi kauplustesse.

Avatud võiksid need poed olla näiteks kella kahest päeval kella kuueni õhtul. Inimesed peaksid oskama arvestada, kui suures koguses on neil vaja antud kraami osta ja kui tuleb puudu, siis ehk polegi selleks korraks enam vaja.

Samuti näeksin ma tulevikus seda, et kaubanduskeskused ning poed oleksid pühapäeviti suletud. Mu meelest toimub praegu kohutav raiskamine. Esiteks inimressursi raiskamine, tihtilugu on just pühapäevad need, kus ostjaskonda reaalselt polegi ja keskustes ongi vaid müüjad. Teiseks, milline oleks elektri kokkuhoid, kui terved keskused oleksid pühapäeviti suletud, pluss kõik muu sinna juurde.

Nutikas perenaine käib korra nädalas poes, teeb endale listi ja ostab vajaliku. Miks on vaja hoida kauplused igapäevaselt avatud ja hiliste õhtutundideni? Ehk see, kui ma ei saa igal momendil poodi hüpata, õpetab mind mõtlema ratsionaalselt ja ma tõepoolest ostangi korraga kõik ära.

Olen lugenud selgitusi, et ehk maal elavad inimesed tahavad just pühapäeval poodi tulla… Nalja teete, pühapäeval ei saagi maalt linna, sest puudub bussiliiklus!

Klienditeenindaja on tavaliselt ema

Momendil ma ei kurdagi kui samas süsteemis töötaja, vaid kui lapsevanem. Suviti on toidupoed tihtilugu avatud kella üheteistkümneni, letis enamasti naised, kelle lapsed kodus ootamas. Töötaja tööaeg aga ei lõpe siis, kui poeuksed klientidele kinni pannakse. Enamasti lisandub sellele veel tunnike, et teha kokkuvõte antud päevast ja ettevalmistused järgmiseks.

Miks ei võiks olla pühapäev see päev, mil kogu pere saab koos olla ja võetakse koos lastega ette midagi huvitavat? Me kurdame, et lapsed sattuvad kampadesse ja seltskonda, mis avaldab halba eeskuju. Aga lastel on üksi kodus olles igav, ema jõuab tihtilugu töölt koju alles enne südaööd ning siis pole tal ei aega ega ka jõudu lapsega tegeleda.

Lapsed reaalselt ju oma sellise pahatahtliku käitumisega otsivad tegelikult vanemate tähelepanu, ja see, et nad hakkavad pahandusi tegema, hulkuma jne on tegelikult nende varjatud abipalve.

Kaubanduskeskus ei sobi lastele vaba aja veetmiseks

Mis mulle veel väga vastukarva on see, et kaubanduskeskustest on tehtud nö meelelahutusasutused. Mu meelest on see nii läbimõtlemata ja kummaline. Kurdame, et meie lapsed on haiged ja ei liigu, ja samas selle asemel, et anda võimalus peredel koos lastega matkama/sportima minna, kutsume nad keskustesse erinevatele üritustele – varjatud kujul ostlema. Ja nii need lapsed mõtlevad, et see ongi normaalne.

Vaadake igapäevaselt mis tahes keskustesse, noored istuvad kambakesi. Mitte et nad suhtleksid omavahel – ei, ninad nutitelefonis, kas siis mänge mängimas vms.

Miks me ei võiks vabas õhus kuulata erinevate bändide muusikat, miks need üritused ei võiks olla kuskil spordisaalis või siis kasvõi pargis? Samamoodi on mu meelest ajast ja arust igasugused öömüügid. Ei kujutagi ette, miks ma ei saa oma ostusid teha päeval? Ma ei pea seda normaalseks ja ei ärgitaks niigi meie hullus tarbimisühiskonnas lapsi aru saama, et see on normaalne.

Minult on küsitud, miks ma sellest teemast pidevalt jahun, kas see pole nagu vasikatega võidu jooksmine, mis ei vii nagunii kuhugi? Mina arvan, et väikesest asjadest saavad ükskord suured ja kui keegi minuga ka sarnaselt mõtleb, siis ehk näiteks kümne aasta pärast on juba asi teisiti.

Väärtustagem rohkem peresid, anname vanematele võimaluse oma lastega rohkem tegeleda ja aega veeta. Kasvavad meie lapsed elutervetena ja hoolitsetuna, siis saame ka loota, et nemad kord täiskasvanuna teevad õigeid otsuseid ja väärtustavad meid.