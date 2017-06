Viis trikki, mis teevad silmad palju suuremaks

Kasuta ripsmetušši strateegiliselt. Pärast seda kui oled oma ripsmetele kandnud esimese kihi tušši nagu tavaliselt, kanna teine kiht juurde vaid silma välisnurkadesse. Äärmiste ripsmete esile toomine tõstab silmi ja teeb neid avatumaks.

Tee silmalaud heledamaks. Nii nagu highlighter püüab valgust põsesarnadel, töötab see ka laugudel. Selleks pole vaja õppida mingit keerulist kontuurimisnippi, tupsuta seda vaid kergelt näpuotsaga kummagi silmalau keskele.

Kata siselaugude punetus. Äärista oma silmade ümber nähtavad siselaud valge silmapliiatsiga, et silmavalge paistaks suurem.

Kohenda kulmukaart. Kulmukaar võib silmade suurust kas kahandada või suurendada. Kõrgem kaar paljastab rohkem nahka ja nii tekib illusioon suurematest silmadest. Seejuures ei tohi kindlasti kulme liiga palju kitkuda - kindluse mõttes külasta spetsialisti.

Too oma kulmud esile. Kulmude ignoreerimine on sama hea kui kanda õhtukleiti sussidega. Selleks, et kulme näiliselt tõsta, kanna kulmukaare alla triibuke highlighter’it. Nii tõmbab see tähelepanu üles ja teeb silmad suuremaks.