Horoskoop: mida toob juunikuu tosinale tähemärgile?

Jäär

Sa pead parandama oma oskusi, et aru saada, kas sa pead elumerelainetel vastu või lähed põhja. Selle kuu keskmes on peresidemed, karjäär praegu väga ei domineeri. Raha võib tulla sinuni börsilt või kinnisvaratehingutest. Jupiter on andnud õnnistuse, et astuda abiellu. Kuu esimeses pooles on tervisega sul väga head lood.

Sõnn

Sõnn saavutab edu läbi kõva töö. Sel kuul mõjutavad tugevalt su karjääri Uraan ja Neptun – finantsidega on lood suurepärased, kuid armastus ja suhted käivad üle kivide ja kändude. Tervis on hea, teemaks võib tulla rasedus.

Kaksikud

Selle kuu rõhk on perel ja suhetel. Kui sa tegutsed loomingulisel erialal, on edu garanteeritud. Finantsidega lähevad asjad paremaks, raha võib tulla müügitehingutest. Tervisega on lood hästi, kuid peresuhteid võib raputada ootamatu turbulents.

Vähk

Et saavutada juunis edu, on vajalik nii iseseisvus kui ka tiimitöö. Jupiter soosib su karjäärieesmärke. Ette on näha rahalisi raskusi, kuid hea tervis ja meeleolu muudavad sind sel kuul väga atraktiivseks.

Lõvi

Juunis on oluline, et sa järgiksid oma tahet ja soove. Karjääri edendavad heategevus ja spirituaalsed ettevõtmised. Finantsiliselt on kasumlik periood. Elu kallimaga on harmooniline ja ka seksielu läheb kuu lõpu poole aina paremaks.

Neitsi

Juunis on Neitsite tähelepanu keskpunktis karjäär ning progressi toob siinkohal networking ja sotsiaalsed suhted. Just töö on see, mis panustab suuresti sinu rahalisse heaolusse. Samas Neptun ja Jupiter ei soosi armusuhteid ning ka tervise osas tasub olla ettevaatlik.

Kaalud

Veenus muudab juunikuu Kaalude jaoks elavaks – sind imetlevad ja austavad praegu paljud. Ametialaselt on tegemist väljakutseterohke perioodiga. Rahaliselt on ajad praegu natuke keerulised. Suhetes tekitab pinget minevikust välja ujunud armulugu. Marss on sihikule võtnud su tervise ja see pole hea uudis.

Skorpion

Karjäär on küll oluline, kuid sa pead hoolitsema ka suhete ja perekonna eest. Juuni annab sulle võimaluse vaadata otsa oma karjäärieesmärkidele ja paika panna uued strateegiad. Finantsilise edu juures aitab sind su kallim. Elujõud ja tervis on aga erakordselt head.

Ambur

Elu on Amburite jaoks hetkel pöörane, kuid loomingulisel alal tegutsevad Amburid on õitsele löönud. Kui sa oled vallaline, siis on armuvõimalusi praegu palju. Ka rahaliselt ei ole vaja üldse kurta. Et vormis püsida, ära unusta endale puhkeaegu lubada.

Kaljukits

Kaljukitsedele pakub juuni palju võimalusi end intellektuaalselt arendada. Professionaalne elu on aktiivne, kuid rahaliste eesmärkide saavutamiseks tuleb varuda kannatust. Nii pere- kui ka sotsiaalses elus tuleb ette üles-alla kõikumisi. Ära unusta järgida tervislikku dieeti ja trenni teha, et tervist hoida.

Veevalaja

Veevalajad peavad olema sel kuul paindlikud ja valmis tegema kompromisse. Tööalaselt hindavad sinu ametialaseid oskuseid kõrgemad juhid, kuid planeetide seis on hetkel selline, et finantsilist edu pole oodata. Elu koos kallimaga on nauditav ja tervis hea.

Kalad

Juunis tõuseb pere esikohale ning töö astub sammu tagasi. Perekond on sinu karjäärieesmärkide osas toetav ning ka raha tuleb vaid läbi tubli töö. Et pereelu sujuvana hoida, pead sa aga vaeva nägema. Tervis on õrn, hoia end!

(SunSigns.org)