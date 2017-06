Üks Eesti esimesi tsirkuseartiste Lidia Kroll näitas kahe peaga vasikat, taltsutas karusid ja tegi surmasõite

Lasti teha fotod ja kaardid reklaammüügiks ning algasid treeningud ja esinemised. Kõigepealt mõni kinoke Tallinnas, siis Rakvere, Narva, Tartu, Viljandi ... Akrobaatiline number läks järjest paremaks, sest vahel tuli esineda mitu korda päevas. Kui Lidia oli truppi sisse sulandunud, otsustati, et Martin hakkab esinema klounina. Siis oli numbriga võimalik siduda pantomiimi. Kuigi töö oli pingeline, osati vabal ajal ka puhata ja tollal ekraanil jooksnud löökfilmid said kõik ära vaadatud.

Nõnda tehti Eestile tiir peale. Ja pärast seda asetati Elisabet Turulinn lihtsalt fakti ette. Lidia ema polnud halb inimene, ainult et tema soovid tütre tuleviku suhtes ei sobinud kuidagi kokku sõnaga «tsirkus».

Sariola tivoli

Eestlased Soome tivolis / Sirkusteltta

1928. aasta kevadel otsustati sõita Soome. Kogenenumate artistide käest saadi teada, et suvel sõidab seal ringi Sariola tivoli. Helistati härra Sariolale ja sellest telefonikõnest algas koostöö, mille lõpetas alles Teine maailmasõda. Sariola vastas, et akrobaate on tal tarvis küll.

Traditsiooniliselt avas tivoli oma hooaja 1. mail Helsingis. Tivoli tsirkuse Modern 28 artistist pooled olid tollal eestlased. Algas rahulikum ja kindlustatum elu. Seal töötasid erinevast rahvusest artistid kas loomadega või siis oma akrobaatiliste trikkidega. Peale selle olid veel õnnemängud ja tantsupõrand. Tivoli üldpind oli umbes 1500 ruutmeetrit, see oli õhtuti valgustatud ja radiofitseeritud. Ka palka saadi paremini kui seda Eestis oleks saanud ja kes sai suvel Soome tivolis esineda, see oli aastaks kindlustatud. Sariola maksis alati kindla peale. Hooaeg võis kesta ka novembrikuuni, kui rahvast jagus, ja lõpetati jällegi Helsingis. Hiljem hakkas Sariola korraldama ka talvetivolit messihallis või maneežis, kuhu mahtusid nii tünnisõit kui karussell. Aga sõnast «tsirkus» tuli Soomes hoiduda, sest see eeldas alati kõrget riigile makstavat tulumaksu.

Soomest saabudes tehti visiit Lidia emale. Laevalt tulles võeti takso ja sõideti Elisabeti poekese ette Koplis. Lidial oli seljas uus kasukas, Martin Krollil talvemantel, lisaks veel kaks suurt nahkkohvrit käe otsas. Poe ees lasti takso elegantselt minema ja ilmuti Elisabeti ette.

Lidia sai ema niikaugele, et see võttis nad talveks enda juurde ühte toakesse elama. Suveks mindi jälle Soome tivolisse, kus Martin sai lisateenistust K. Kala tünnisõidu juures kui kloun-sisserääkija. Hooaja keskel telliti Nokiast seitse erinevat jalgratast ja loodi iseseisev, teistest sõltumatu tsirkusenumber. Selle nimeks sai «Koomiline jalgrattasõit» ja see püsis Krollide repertuaaris elu lõpuni. Tekkis mõte hakata koos esinema ka klounide paarina. Nii oli neil kahepeale nüüd juba kaks esinemisnumbrit.

Tutti-Tratti karusselliga

Tallinnas tagasi, selgus, et Neli Martinot läheb hingusele. Jäi üle ainult klounide paar Tutti ja Tratti. Esinemistega kinodes elati talv üle. Kevadel sõitis Martin Saksamaale uusi trikke otsima. Seal asus ka mitu tehast, mis valmistasid rekvisiite. Kroll ostis sealt karusselli Cyklon, mida polnud enne veel Eestis ega Soomes olnud. Veel tõi ta idee hüpnotiseeritud naisest, kes pandi õhku hõljuma ja mõõkadele lamama. Sepal lasti kiiresti valmistada rekvisiidid, Lidia õmbles kostüümid, fotograaf tegi mõned pildid ja sõber trükkis reklaamkaardid. Numbri nimeks pandi kõlavalt «Tukallah» ja hüpnotisööri rolli täitis mustkunstnik Ruudi Beek. Numbri esinemisküpseks saamiseks läks ainult paar nädalat ja siis võeti ridamisi ette Tallinna kinod, et saada raha Soome sõiduks. Number osutus väga edukaks.