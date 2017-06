Eestis on hinnaguliselt 3-5% neid naisi, keda asendusemadus aitaks lapse saamisel. Eestis on asendusemadus aga keelatud, kuid selle seadustamise vajalikkusest on räägitud aastaid. Ka eile arutleti sel tõsisel teemal riigikogu rahvastikukriisi lahendmase probleemkomisjonis. Vaata videost lähemalt!